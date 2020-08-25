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И это мама пятерых! Наталья Водянова похвасталась стройными ножками в мини-шортах

Вторник 25 августа 2020 14:31
И это мама пятерых! Наталья Водянова похвасталась стройными ножками в мини-шортах
Наталья Водянова с сыном (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Модель порадовала поклонников

Наталья Водянова – одна из самых популярных личностей в сети. Все благодаря массе благотворительных инициатив и доброму сердцу филантропа и модели. А также, безусловно цветущей красоте 38-летней многодетной мамы. Особенно любят поклонники восхищаться, какой стройной остается Наталья, несмотря на рождение пятерых детей. И модель не забывает подкидывать все новые поводы для восторгов фанатов. Сейчас Водянова отдыхает на юге Франции, а потому в ее блоге появилась масса красочных фото в купальниках и летних образах. Последние из них звезда посвятила походу в горы.

И это мама пятерых! Наталья Водянова похвасталась стройными ножками в мини-шортахИ это мама пятерых! Наталья Водянова похвасталась стройными ножками в мини-шортах

Наталья во Франции (фото: instagram.com/natasupernova)

На прогулку она выбрала короткие шорты, объемную белую рубашку с накладными карманами, а также комфортные кеды, бейсболку и очки. В таком наряде Наталья выглядела, практически как подросток. Стройные длинные ноги, хрупкий силуэт и широкая улыбка просто покорили поклонников. «Восхитительна», «Ножки отпад», «Как девочка, девочка 16 лет! Невероятная! Наша Наташа», «Мама пятерых! Прекрасная девочка», «Ты самая красива девочка в мире», «Нереальая красотка», – посыпались комплименты на знаменитую модель.

И это мама пятерых! Наталья Водянова похвасталась стройными ножками в мини-шортахИ это мама пятерых! Наталья Водянова похвасталась стройными ножками в мини-шортах

Модель все так же красива (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, одним из первых отреагировал на фото отец детей и будущий супруг Натальи – французский бизнесмен Антуан Арно. Он написал: «Как бы мне хотелось быть все еще там».

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