Это любовь: Владимир Остапчук намекнул на новую возлюбленную

Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Владимир Остапчук заинтриговал поклонниц новой фотографией

Владимир Остапчук радуется весне, и первого марта опубликовал фотографию в Instagram, на которой он счастливо улыбается. При этом его обнимает чья-то женская рука.

Под своим фото украинский телеведущий отметил, что весна – это любовь. Таким образом поклонницы Остапчука заподозрили его в новых отношениях.

Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

При этом многие возмущены тем, что он выкладывает подобные фотки, поскольку недавно только развелся со свей женой.Некоторые также пошутили на счет его бьюти-процедур.

Судя по количеству бьюти-процедур у Вовы последнее время. Возможно, это его рука;

Молодец Вова детей оставил новые будут. А потом в лет 50 интервью давать будешь: "Мене ніхто не любить, ніхто не приголубить, піду я у садочок наїмся червячків";

Как-то это подло. Такое чувство, что фото выложено чтобы побесить бывшую. Мол ты сиди там с двумя детьми, а у меня новая жизнь, я вон какой счастливый с новой мадамой. Точнее даже не с целой мадамой, а с ее рукой;

Ну все потеряли мужика;

Вы меня конечно извините, дело ваше и включите немного эмоциональный интеллект, вы не так давно развелись, можно с такими постами подождать, подумайте не только о себе.

А любовь - это ответственность, порядочность, не только бездумное увлечение.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что недавно Остапчук жестко разругался с фанатками из-за упрека в его изменах и безответственном отношении к своим детям.

Ранее сообщалось о том, что бывшая супруга Остапчука Елена Войченко удивила очередным признанием о телеведущем.