Это любовь: Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила Майкла Дугласа с годовщиной свадьбы

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Пара отмечает 19 лет брака

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас – одна из самых крепких голливудских пар, которые, впрочем, пережили немало сложных периодов. Поженились они в 2000-м году, два года до этого будучи в отношениях. В этом браке у актеров родилось двое детей: сын Дилан и дочь Кэрис. Но в 2011-м здоровье Кэтрин пошатнулось: актрисе, страдающей от биполярного аффективного расстройства, пришлось пройти курс лечения, а после повторить его в 2013-м. Недуг сказался на семейных отношениях: Майкл Дуглас принял решение подать на развод. По словам актера, он был "не в силах терпеть больше глобальную депрессию, которая ярко выражена из-за болезни Кэтрин". Но через время супругам удалось найти компромисс и восстановить отношения. С тех пор ничто так и не смогло разрушить их союз.

Кэтрин трогательно поздраила мужа (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Сегодня, 18 ноября, пара отмечает уже 19-ю годовщину совместной жизни. В честь такого события Кэтрин решила подготовить для мужа (а заодно и подписчиков) трогательный пост. Она показала фото из молодости, где влюбленные танцуют. Кэтрин одета в белое платье с декольте, расшитое блестками, Майкл – в классический костюм. "Танцуем в наш 20-й год! С годовщиной, моя любовь. Такое прекрасное письмо от моего тестя. Я тронута", – добавила актриса эмоциональную подпись. Также в галерею она загрузила еще одну картинку – письмо с поздравлениями для супругов.

Пара на родине Кэтрин (фото: instagram.com/catherinezetajones)

"Дорогие Майкл и Кэтрин, с годовщиной! Майкл, ты выучил очень важный урок: чтобы быть женатым, ты должен повиноваться своей жене. Продолжай практиковаться на примере меня и моей жены", – таким оригинальным способом пару поздравил отец Майкла Дугласа, легендарный американский актер "золотой эры" Кирк Дуглас.

Кэтрин часто готовит мужу сюрпризы (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Поклонники пары принялись бурно обсуждать фото, поздравляя Майкла и Кэтрин. "Пусть Бог благословит эту семью", "Как мило", "Счастливой годовщины вам обоим", "Такое милое поздравление и такое мудрое", "Прекрасная пара", "Поздравляем! Желаю вам и вашей семье мира, счастья и крепкого здоровья навсегда!"…