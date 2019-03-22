Это любовь: Хайди Клум засыпала сеть романтичными снимками с возлюбленным

Хайди Клум и Том Каулитц (фото: instagram.com/heidiklum)

Супермодель и ее мужчина продолжают путешествие по Китаю

45-летняя супермодель Хайди Клум, которая в декабре этого года обручилась с 29-летним музыкантом Томом Каулитцем, похоже, по-настоящему влюблена. На этой неделе пара оправилась в Гонконг, откуда неустанно радует поклонников новыми фотографиями романтического характера. Вот они обнимаются на фоне роскошного вида, вот гуляют по улицам, пьют пиво в маленьком кафе, катаются на корабле, фотографируются на фоне архитектурных достопримечательностей…

Хайди Клум и Том Каулитц

Каждый совместный снимок пары светится счастьем и любовью. Что, конечно же, не может не радовать поклонников Хайди. "Как же это прекрасно!", "Это была отличная идея – отправиться туда. Кто автор?", "Вау, круто", "Гонконг – действительно классное место для посещения и проведения отпуска", "Мои поздравления!", "Выходные... Наслаждайтесь ими по полной, они быстро летят", "Самое сладкое фото навсегда", "Вы такая классная пара", – подобными комментариями неустанно засыпают Хайди подписчики.

Хайди Клум также показала пикантные фото из Гонконга

Нужно отметить, что Клум, которая не боится обнажать свои чувства, не мене откровенна и в снимках – красотка не боится делиться самыми интимными моментами. Многие кадры носят весьма сексуальный характер.

Так, фото из отеля, где она стоит в одних трусиках, наделало много шума в сети. Не менее откровенно смотрятся и совместные фото пары из той же серии, где Хайди и Том позируют полуобнаженными, или где лежат в постели и смотрят телешоу… Но, безусловно, такая активность Хайди идет только на пользу ее популярности в сети – сейчас на ее страницу в Instagram подписаны уже более 6 миллионов человек.

К слову, недавно мир всколыхнула еще одна новость – о "пятой беременности" Хайди. Так, на видео, которыми ранее делилась с подписчиками знаменитая немецкая модель, явно виден округлившийся животик. Но сама Хайди пока что не спешит с официальными заявлениями, наслаждаясь каникулами с любимым.

Напомним, звезда "Игры престолов" позировала для модного глянца в роскошных нарядах.

А также сообщали, что Пенелопа Крус блистала на обложках испанского Vogue в Chanel и Versace.