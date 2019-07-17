Это любовь! Кэтрин Зета-Джонс растрогала романтичным снимком с Майклом Дугласом

Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Знаменитая актриса поздравила мужа с номинацией на "Эмми"

Кэтрин Зета-Джонс обожает своих родных. На своей странице в Instagram она то и дело пишет трогательные посты, посвященные всем членам семьи. Мужу – знаменитому голливудскому актеру Майклу Дугласу, а также детям: 16-летней Кэрис и 18-летнему Дилану. Иногда она радует поклонников и архивными снимками, где счастливая семья позирует всем составом.

Кэтрин и Майкл по-прежнему радуются успехам друг друга (фото: instagram.com/catherinezetajones)

А несколько часов назад популярная актриса не удержалась от поздравления мужу. Майкл Дуглас номинирован на одну из самых престижных премий, которая является телевизионным "Оскаром" – "Эмми". В честь такого события Кэтрин опубликовала снимок, где они с Майклом нежно целуются. Фото архивное – на нем звезды одеты в роскошные вечерние наряды. Зета-Джонс – в черном платье с глубоким декольте, а Дуглас – в стильный костюм. "Моя любовь, так горжусь тобой за твою номинацию на Эмми!", – написала восторженная Кэтрин.

Кэтрин трогательно поздравила мужа (фото: instagram.com/catherinezetajones)

В сториз она также запостила поздравление, написав: "Поздравляю моего удивительного мужа с номинацией за роль в "Метод Комински". Напомним, актер претендует на награду в номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале". Церемония награждения победителей состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.

Кэрис и Кэтрин в Риме (фото: instagram.com/catherinezetajones)

К слову, Кэтрин в свои 49 лет выглядит не хуже, чем на фото, опубликованном ею. Так, недавно она вместе с дочерью отправилась в Рим на показ Fendi. Обе красавицы блистали на красной дорожке и восхитили публику: Кэрис – сходством со знаменитой мамой, а Кэтрин – молодостью и неувядающей красотой.

Кэтрин увлеклась дизайном (фото: instagram.com/casazetajones)

Сама актриса сейчас меньше снимается. Зато с головой ушла в собственный бизнес. Так, она давно увлеклась дизайном, а недавно решила создать свой бренд предметов домашнего интерьера Casa Zeta-Jones. Также она обожает посвящать время родным. Весной этого года актриса умудрилась побывать в отпуске как с сыном, так и с дочерью. Отдельно, поскольку графики детей знаменитой красавицы не совпадали.

Дилан, Майкл и Кэтрин (видео: instagram.com/michaelkirkdouglas)

А на днях вся семья, кроме Кэрис, отправилась на финал Уимблдонского турнира. Они отлично провели время, веселились и постили многочисленные фото и ролики в сеть.