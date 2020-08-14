Это очень круто! Холостяк 9 сразил жену свадебным сюрпризом

Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)

Никита Добрынин приготовил для любимой нечто особенное

Экс-Холостяк-9 Никита Добрынин и его возлюбленная, победительница проекта Дария Квиткова 12 августа отыграли пышную свадьбу в Киеве. Так, пара расписалась еще во время строгого карантина – в конце мая, но делать торжество с множеством гостей не рискнул, решив подождать до лучших времен. Также изначально планировалось отметить событие за границей, но затем влюбленные решили провести церемонию в Киеве.

В интервью для сайта СТБ Добрынин рассказал об особом сюрпризе для любимой и поделился некоторыми подробностями свадьбы. Никита подарил жене песню. Он признался, что очень волновался, ведь впервые исполнил композицию на публике.

"Мне очень хотелось подарить Даше песню, даже невзирая на то, что я не певец и не обладаю супервокальными данными. Написать песню мне помог мой друг-музыкант. Для меня это очень личная история. Наша история с Дашей", - поделился экс-"Холостяк-9".

Даша Квиткова и Никита Добрынин устроили роскошную свадьбу на 70 человек (фото: instagram.com/kvittkova)

В свою очередь жена Никиты рассказала, что догадывалась о сюрпризе, но что именно для нее готовит любимый – не знала.

"Я его еще просила: Никита, давай, чтобы не было так, что ты мне приготовил сюрприз, а я тебе — нет. Но, видите, как получилось. Но он молодец, это очень круто!" - похвалила мужа Даша.

Пара рассекретила некоторые детали свадебной церемонии. Так, молодых пришли поздравить 70 гостей. Никита заявил, что свадьба получилась еще более впечатляющей, чем он мог себе представить.

К слову, Даша на пару дней летала на девичник в Египет. Девушка призналась, что такая перезагрузка была ей просто необходима.

Напомним, что ранее Холостяк-9 Никита Добрынин с Дарией Квитковой рассказали о проблемах с организацией свадьбы.