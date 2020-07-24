Это будет жара: фронтвумен группы The Hardkiss примет участие в Танцах со звездами

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Певица приняла вызов и передала эстафету Славе Каминской

Стала известная еще одна звездная участница нового сезона шоу Танцы со звездами, которое стартует на телеканале 1+1 уже этой осенью. Фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина приняла вызов #танціззіркамиchallenge от актрисы Дарьи Петрожицкой, которая тоже стала участницей проекта.

Певица сообщила о своем участии в проекте, разместив на своей страничке в Instagram динамичное видео, в котором меняет домашний образ на танцевальный.

Юлия бросила вызов участнице группы "НеАнгелы" Славе Каминской, которая уже участвовала в Танцах со звездами-2, однако из-за травмы не смогла выйти на паркет и досрочно покинула шоу.

"Рокеры не танцуют - с такой установкой я жила много лет, хотя в глубине души, я хотела увидеть себя в танце. Даже на сцене я не стою у стойки с микрофоном, я двигаюсь и мне нравится смотреть, как люди воспринимают это. Поэтому, я решила, что у меня одна жизнь и почему бы не попробовать потанцевать, если этого хочется, и сломать стереотипы о нетанцующих рокеров. В моей жизни, к сожалению, невозможно чем-то заниматься только ради собственного удовольствия, ведь очень мало свободного времени, но теперь есть проект "Танці з зірками". Передо мной стоит цель - научиться танцевать, цель моего партнера - победить в шоу, поэтому у нас замечательный "коктейль", который поможет осуществить мечты. Ждите уже осенью наши зажигательные и неповторимые танцы", - прокомментировала Санина свое участие в шоу.

Юлия Санина будет покорять паркет Танцев со звездами 2020 (фото: пресс-служба)

Совсем скоро станет известно, примет ли Слава Каминская #танціззіркамиchallenge и присоединится ли на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц и Дарье Петрожицкой и Игорю Галуненко, а также к Юлии Саниной.

Поклонники Юлии пришли в восторг от такой новости и засыпали артистку словами поддержки.

ЭТО БУДЕТ ЖАРАААА

ЮЛЯЯЯ МИ З ТОБОЮЮ

Аааа, кайф

Ураааа, жду с нетерпением

аааааа наконец-то я так долго хотела увидеть вас на паркете

Ураааа!)) Долгожданная новость!)) Мы с Вами, Юля!

Юхууууууу !!!! Юля поздравляем вас, будем следить и поддерживать!!!!!!

Ну наконец-то официально сказали

Замечательная новость. Урааааа. Самая красивая девушка этого сезона. Будем смотреть и голосовать всей семьёй. Удачи и успехов на проекте!

ох и жаришка будет на Танцах))

Скриншот комментариев

Ранее звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая стала новой участницей шоу Танцы со звездами 2020.