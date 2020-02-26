Это будет большой праздник: Наталья Водянова раскрыла подробности будущей свадьбы с Антуаном Арно

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Звезда откровенничает для испанского Elle

Наталья Водянова, которая стала героиней мартовского испанского ELLE, поделилась новыми кадрами со съемки для глянца. Звезда продемонстрировала не только знаковые вещи из коллекций весенне-зимнего сезона, но и свое роскошное тело. Так, она красуется в ультракоротких шортах, облегающих джинсах, мини-платьях и других новинках.

Наталья для мартовского ELLE (фото: elle.com/es)

В эксклюзивном интервью же Наталья рассказала о собственной философии, работе своего фонда «Обнаженные сердца», семье и секретах ухода за собой.

«Для меня все сводится к тому, чтобы ценить настоящее и наслаждаться каждым моментом. Я чрезвычайно благодарна миру моды за все, что он дал мне, а также за то, что поддержал меня в моей благотворительности… Я всегда жила на полной скорости (смеется). Я очень рано начала работать в мире моды, очень скоро стала мамой, и даже когда я была ребенком, все шло очень быстро. Я всегда брала на себя много обязанностей, и только сейчас у меня возникает ощущение, что мне следует больше расслабляться. Мне нужно больше времени и больше заботы о себе».

Водянова в новой съемке (фото: elle.com/es)

Не смогли обойти стороной редактора журнала и тему личной жизни. Наталья с удовольствием ответила на много вопросов о своем будущем супруге. Так, Водянова призналась, что у них в семье используют сразу несколько языков. «Обеды дома очень веселые, на них говорят на трех языках. Мы должны быть очень внимательны! Я говорю с детьми по-русски, Антуан по-французски или по-английски, а между нами мы говорим по-английски», – смеется Наталья.

Наталья похвасталась стройной фигурой (фото: elle.com/es)

Также Наталья рассказала, как получила предложение руки и сердца. «Он сделал предложение почти год назад, как раз в мой день рождения... С наступлением 2020-го года пришло время сообщить об этом». Подробности будущего торжества она также раскрыла. «Мы очень скоро поженимся, и это будет большой праздник для около 300 гостей. Хотя я скажу вам, что во Франции они привыкли к более многочисленным свадьбам, поэтому найдутся люди, которые думают, что это интимно (смеется)».