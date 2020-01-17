Это аллитерация: солистка KAZKA рассказала, как снимали скандальные сцены из их нашумевшего клипа

KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

При этом у режиссера Алана Бадоева было много идей для нового клипа

В эксклюзивном интервью программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о символизме скандального видео на их песню «Палала», которое подорвало сеть.

В конце 2019 года участники коллектива KAZKA удивили поклонников достаточно откровенным и страстным клипом. Пока некоторые осуждали артистов за чрезмерную интимность и эротичность сцен, другие восхищались смелой идеей клипа. В одном из самых скандальных кадров мужчина достает изо рта солистки группы Александры Зарицкой красную нить. Как пошутил Анатолий Анатолич, эта сцена напомнила ему шутку о «первое января, шесть утра».

«На самом деле все было гораздо элегантнее, чем ты рассказываешь, – ответила Александра Зарицкая ведущему канала «Украина». – Ты так говоришь, будто это действительно то, о чем ты рассказываешь. А это не так, это аллитерация, символизм. Это из меня, из моей души, из моего сердца достают красную нить, которая является символом любви».

KAZKA — ПАЛАЛА

Как известно, режиссером нашумевшего видео стал Алан Бадоев. Солистка коллектива признается – доверие к звездному клипмейкеру появилось еще до начала работы над видео.

«У Алана было очень много идей. Но именно эта вызвала такой большой ажиотаж. В видео, на самом деле, все очень романтично и я бы даже сказала высокодуховно», – отметила певица в интервью «Ранку з Україною».

Также артистка раскрыла тайну, как снимали сцены, когда красной ниткой с иголкой зашивают кожу. По словам Александры, для этих кадров использовали специальную имитацию кожи из силикона.

Напомним, ранее Зарицкая призналась, что доводило ее до слез в детстве.