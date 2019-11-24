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"Эта любовь безгранична!" MONATIK растрогал нежностью с женой в США

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.11.2019 - 16:29
"Эта любовь безгранична!" MONATIK растрогал нежностью с женой в США
Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (instagram.com/irinademicheva)

Жена певица призналась, что скучает по дому

Дмитрий Монатик, он же MONATIK, вместе с женой Ириной и своим творческим коллективом гастролирует по США. Невзирая на плотный концертный график, артисту удается совместить работу и отдых, насладиться местными красотками и провести время с любимой женщиной. Вторая половинка певица также радует аудитория пляжными снимками, демонстрируя аппетитные формы, а вот совместных фото у пары не так много, поэтому для поклонников певца такие кадры – на вес золота. Ирина опубликовала в Instagram одновременно веселое и полное нежности фото с мужем.

Пара сделала совместный кадр на набережной Санта-Моники. Улыбчивая Ирина позирует в ярком платье-рубашке в вертикальную полоску, удобных кроссовках и сумкой через плечо. Дмитрий присел рядом с женой и обнял ее за колено, прислонившись головой. Он одет максимально удобно, но стильно – джинсовая светлая рубашка, "рваные" на коленях черные джинсы, кроссовки и рбкзак за плечами.

"Уже и не верится, что видели эту красоту своими глазами. Только посмотрите, какие закаты в Санта- Монике. Очень рекомендую, при первой возможности, с самыми близкими, обязательно приехать и любоваться. А мы летим далее. Сегодня Чикаго. Радует, что с каждым днем все ближе к дому. Соскучились до невозможности", - написала Ирина. Поклонники тут же предположили, что ей не терпеться обнять и поцеловать сыновей.

&quot;Эта любовь безгранична!&quot; MONATIK растрогал нежностью с женой в США

Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (instagram.com/irinamonatik)

Комментаторы не смогли пройти мимо душевного фото звездной пары. Они в очередной раз восхитились теплыми и трепетными отношениями между Ириной и Дмитрием.

  • Какие вы прекрасные
  • Какие же вы крутые
  • Сильно красивые
  • Вы просто супер
  • Лапусики
  • Какие вы красивые
  • Какие вы душевные
  • Шикарно
  • Самые лучшие
  • Боже какие вы милые. Эта любовь безгранична. Вы - муза гения. Уважаю вас и вашего мужа - вы невероятные

Скриншот комментариев

Ранее Дмитрий Монатик с женой Ириной повеселились во время посещения Диснейленда.

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