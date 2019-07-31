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Эстетика соблазна: Тина Кароль покорила сеть чувственным пляжным видео

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.07.2019 - 09:47
Эстетика соблазна: Тина Кароль покорила сеть чувственным пляжным видео
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица показала короткий ролик, снятый в США

Тина Кароль в последнее время регулярно радовала поклонников не свойственными ей ранее образами – проникновенными, чувственными и максимально откровенными. Она публиковала кадры со своей американской фотосессии на пляже, демонстрируя аппетитные изгибы и сочные формы, а также делилась соблазнительными постельными снимками. Теперь настал черед  и видео, которое смогло передать всю эстетичность кадров в движении и соединить вместе успевшие полюбиться фанам образы.

На страничке в Instagram звезда опубликовала короткий ролик с музыкальным сопровождением, на котором, словно в калейдоскопе, мелькают сюжеты с Тиной в главной роли. Вот она идет босая по песку в белоснежном топе и шортах, тянет руки к солнцу и подставляет лицо лучам, позирует на пляже у пирса, гуляет по городу и т. д.

Поклонники пришли в полный восторг от нового видео поп-дивы. Они написали под роликом, что не могут совладать с собой и прекратить смотреть ролик, который буквально завораживает с первых секунд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

"Очень чувственно", "Це відео-релакс, ковток свіжого повітря, бальзам для душі!!! Хочеться продовжити!!! Естетично, світло, артистично, природно, зі змістом!!! Ефект заспокоєння від стресів, в цьому є велика необхідність для багатьох людей!!! Велике дякую!", "Тина, это восхитительно, ты прекрасна", "Я залипла...Так нежно и красиво!", "Как это эстетично", "Сводишь нас с ума! Это настолько красиво,что у меня даже речь пропала. Наша принцесска", "Просто цунами!", "Безумно проникновенно и красиво", - не прекращали восхищаться комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль покорила сеть нежным "домашним" кадром в белом свитере.

Ранее Тина Кароль соблазнила волнующими изгибами на откровенном фото.

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