"Есть несколько способов": Николай Тищенко рассказал, как уменьшить вред бургеров

Для этого нужно придерживаться нескольких правил
Популярный украинский телеведущий Николай Тищенко рассказал, как уменьшить вред от бургеров для здоровья. Об этом сообщает "Апостроф".
"Самый полезный способ приготовления котлеты для бургера – на гриле. В процессе такого вида термической обработки из котлеты уйдут лишние жиры", - сказал он.
Более того, утверждает Тищенко, не меньше внимания нужно приделить булочке.
"Выбирая булочку для бургера, предпочтите классическим заготовкам цельнозерновой хлеб. Именно его рекомендуют диетологи тем, кто придерживается диеты", - подчеркнул он.
Однако и это еще не все, ведь для большего эффекта, по словам телеведущего, можно пойти на "радикальный" шаг.
"В случае, если вы находитесь в ресторане, предлагаю радикальный шаг – отказаться от булки вовсе и наслаждаться остальными составляющими бургера, попросив официанта принести тарелку и приборы", - уточнил он.
Кстати, популярный диетолог, эксперт Светлана Фус рассказала, как правильно составить свой рацион и почему так важно обращать внимание на количество и качество жиров.
Ранее мы писали, что по результатам голосования в воскресенье, 16 сентября, проект "Танці з зірками" покинули Николай Тищенко и Nana. После чего у жены артиста, Аллы Барановской, где звезда поделилась со своими фанатами, что она думает об уходе пары.
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