"Есть несколько способов": Николай Тищенко рассказал, как уменьшить вред бургеров

Фото: Николай Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Для этого нужно придерживаться нескольких правил

Популярный украинский телеведущий Николай Тищенко рассказал, как уменьшить вред от бургеров для здоровья. Об этом сообщает "Апостроф".

"Самый полезный способ приготовления котлеты для бургера – на гриле. В процессе такого вида термической обработки из котлеты уйдут лишние жиры", - сказал он.

Более того, утверждает Тищенко, не меньше внимания нужно приделить булочке.

"Выбирая булочку для бургера, предпочтите классическим заготовкам цельнозерновой хлеб. Именно его рекомендуют диетологи тем, кто придерживается диеты", - подчеркнул он.

Однако и это еще не все, ведь для большего эффекта, по словам телеведущего, можно пойти на "радикальный" шаг.

"В случае, если вы находитесь в ресторане, предлагаю радикальный шаг – отказаться от булки вовсе и наслаждаться остальными составляющими бургера, попросив официанта принести тарелку и приборы", - уточнил он.

Кстати, популярный диетолог, эксперт Светлана Фус рассказала, как правильно составить свой рацион и почему так важно обращать внимание на количество и качество жиров.

Ранее мы писали, что по результатам голосования в воскресенье, 16 сентября, проект "Танці з зірками" покинули Николай Тищенко и Nana. После чего у жены артиста, Аллы Барановской, где звезда поделилась со своими фанатами, что она думает об уходе пары.

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