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Еще та штучка: Кристина из Холостяк-10 блеснула спортивными ножками в эффектных нарядах

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.05.2020 - 12:22
Еще та штучка: Кристина из Холостяк-10 блеснула спортивными ножками в эффектных нарядах
Кристина из Холостяк-10 (фото: instagram.com/kris.chem)

Кристина покоряет сеть стильными деловыми образами

Уже в эту пятницу, 22 мая поклонники реалити шоу Холостяк-10 узнают имя победительницы и избранницы героя проекта. Макс Михайлюк после 11 недель знакомства с участницами сделает свой финальный выбор. Напомним, что на проекте остались всего две девушки - Дана Оханская и Даша Ульянова. Тем временем другие участницы продолжают следить за событиями в шоу. К примеру, одна из фавориток холостяка - Кристина. Девушка активно взялась за свой блог! И стала регулярно баловать фолловеров мотивационными постами и модными аутфитами.

Так, на своей инстаграм-страничке Кристина из Холостяк-10 с завидной регулярностью делится мыслями с фолловерами. Экс-”холостячка” постоянно делится эмоциями после новых выпусков романтического реалити. К примеру, одиннадцатый выпуск девушка прокомментировала лаконично: “Ох, было неожиданно”.

Также на страничке Кристины можно отыскать модное вдохновение. На днях красотка вскружила голову стройностью и длиной своих ножек. Кристина позирует в классических брюках со стрелками нежного кофейного оттенка. Образ довершает черный топ, заправленный в брюки. К слову, топ также оголяет покатые плечи героини ТВ-шоу. На ножках - остроносые черные туфли. Из украшений - только наручные часы.

Еще та штучка: Кристина из Холостяк-10 блеснула спортивными ножками в эффектных нарядах

Стильная Кристина из Холостяк-10 (фото: instagram.com/kris.chem)

А до этого девушка показывала другой по настроению, но не менее соблазнительный аутфит в белоснежном костюме с юбкой с разрезом. Тогда девушка устроила мини-фотосессию на стуле. И вновь все внимание фолловеров - на ножки красотки.

“В юности я перешивала мамины вещи и чувствовала себя ТОП- малышкой! Словно вся моя жизнь - это неделя моды в Париже ! Я разобрала свой гардероб. В нём присутствуют нейтральные оттенки, которые могут являться основой для создания образа в любом стиле. Это реально очень удобно, практично, стильно и экономно! Отдаю предпочтение простым, понятным вещам в базовых цветах! А ещё обожаю костюмы! Это всегда так элегантно, строго”, - поделилась мыслями “холостячка”.

Еще та штучка: Кристина из Холостяк-10 блеснула спортивными ножками в эффектных нарядах

Еще та штучка: Кристина из Холостяк-10 блеснула спортивными ножками в эффектных нарядах

Фото: instagram.com/kris.chem

А вот фолловеры Кристины поспешили оставить приятные комментарии под ее новым “брючным” фото:

  • Ты крутышка!
  • Супер Женщина!
  • Дуже гарний образ
  • Криссс, самая лучшая, обожаю тебя! Ван лав)
  • Да уж!!! Тихоня ещё та! Штучка!
  • Подняла настроение с утра! красотка
  • Ты очень классная и очень красивая!!
  • Крис, какая же ты клевая
  • Ты класная и очень очень красивая

Еще та штучка: Кристина из Холостяк-10 блеснула спортивными ножками в эффектных нарядах

Скриншот комментариев: instagram.com/kris.chem

Напомним, ранее Вика из Холостяк-10 рассказала о решении после расставания с Максом Михайлюком.

Автор: Юля Петрова

Теги Новости Украины СТБХолостяктв-шоу
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