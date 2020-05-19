Еще та штучка: Кристина из Холостяк-10 блеснула спортивными ножками в эффектных нарядах

Кристина из Холостяк-10 (фото: instagram.com/kris.chem)

Кристина покоряет сеть стильными деловыми образами

Уже в эту пятницу, 22 мая поклонники реалити шоу Холостяк-10 узнают имя победительницы и избранницы героя проекта. Макс Михайлюк после 11 недель знакомства с участницами сделает свой финальный выбор. Напомним, что на проекте остались всего две девушки - Дана Оханская и Даша Ульянова. Тем временем другие участницы продолжают следить за событиями в шоу. К примеру, одна из фавориток холостяка - Кристина. Девушка активно взялась за свой блог! И стала регулярно баловать фолловеров мотивационными постами и модными аутфитами.

Так, на своей инстаграм-страничке Кристина из Холостяк-10 с завидной регулярностью делится мыслями с фолловерами. Экс-”холостячка” постоянно делится эмоциями после новых выпусков романтического реалити. К примеру, одиннадцатый выпуск девушка прокомментировала лаконично: “Ох, было неожиданно”.

Также на страничке Кристины можно отыскать модное вдохновение. На днях красотка вскружила голову стройностью и длиной своих ножек. Кристина позирует в классических брюках со стрелками нежного кофейного оттенка. Образ довершает черный топ, заправленный в брюки. К слову, топ также оголяет покатые плечи героини ТВ-шоу. На ножках - остроносые черные туфли. Из украшений - только наручные часы.

Стильная Кристина из Холостяк-10 (фото: instagram.com/kris.chem)

А до этого девушка показывала другой по настроению, но не менее соблазнительный аутфит в белоснежном костюме с юбкой с разрезом. Тогда девушка устроила мини-фотосессию на стуле. И вновь все внимание фолловеров - на ножки красотки.

“В юности я перешивала мамины вещи и чувствовала себя ТОП- малышкой! Словно вся моя жизнь - это неделя моды в Париже ! Я разобрала свой гардероб. В нём присутствуют нейтральные оттенки, которые могут являться основой для создания образа в любом стиле. Это реально очень удобно, практично, стильно и экономно! Отдаю предпочтение простым, понятным вещам в базовых цветах! А ещё обожаю костюмы! Это всегда так элегантно, строго”, - поделилась мыслями “холостячка”.

Фото: instagram.com/kris.chem

А вот фолловеры Кристины поспешили оставить приятные комментарии под ее новым “брючным” фото:

Ты крутышка!

Супер Женщина!

Дуже гарний образ

Криссс, самая лучшая, обожаю тебя! Ван лав)

Да уж!!! Тихоня ещё та! Штучка!

Подняла настроение с утра! красотка

Ты очень классная и очень красивая!!

Крис, какая же ты клевая

Ты класная и очень очень красивая

Скриншот комментариев: instagram.com/kris.chem

Напомним, ранее Вика из Холостяк-10 рассказала о решении после расставания с Максом Михайлюком.

Автор: Юля Петрова