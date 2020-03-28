Еще та хозяйка: длинноногая Леся Никитюк похвасталась списком переделанных на карантине дел

У ведущей вышел весьма насыщенный день
Леся Никитюк уже немного пришла в себя после неожиданной беседы по видеосвязи со своим кумиром, знаменитым американским певцом и актером Джаредом Лето. Украинская телеведущая мило поболтала с лидером группы Thirty Seconds to Mars, сидя в ванной после тренировки. Позже Леди Ле показала, как подготовилась и прихорошилась для следующего разговора со звездой - однако "дурачок" Джаред пока что не звонил, так что она решила разогнать скуку домашними делами.
На своей странице в Instagram Леся похвасталась эффектным образом и рассказала, что она успела сделать за день. Теледива позирует в коротком черном платье-пиджаке и оранжевых туфлях на шпильке, восхищая просто-таки "бесконечными" ногами.
Волосы ведущей красиво развеваются благодаря включенному фену, который тоже попал в кадр. Никитюк отметила, что она оказалась еще той хозяюшкой - а все благодаря карантину!
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"#ДомогосподаркаЛе
Сьогодні я зрозуміла що я ще та хазяйка!
АСТАНАВІТЄ МЄНЯ!" - похвасталась внушительным снимком переделанных дел артистка.
Пользователи сети оставили немало комплиментов стройным ножкам Леди Ле и похвалили ее за хозяйственность.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк эмоционально рассказала о деталях прямого эфира с Джаредом Лето.