Еще та хозяйка: длинноногая Леся Никитюк похвасталась списком переделанных на карантине дел

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

У ведущей вышел весьма насыщенный день

Леся Никитюк уже немного пришла в себя после неожиданной беседы по видеосвязи со своим кумиром, знаменитым американским певцом и актером Джаредом Лето. Украинская телеведущая мило поболтала с лидером группы Thirty Seconds to Mars, сидя в ванной после тренировки. Позже Леди Ле показала, как подготовилась и прихорошилась для следующего разговора со звездой - однако "дурачок" Джаред пока что не звонил, так что она решила разогнать скуку домашними делами.

На своей странице в Instagram Леся похвасталась эффектным образом и рассказала, что она успела сделать за день. Теледива позирует в коротком черном платье-пиджаке и оранжевых туфлях на шпильке, восхищая просто-таки "бесконечными" ногами.

Волосы ведущей красиво развеваются благодаря включенному фену, который тоже попал в кадр. Никитюк отметила, что она оказалась еще той хозяюшкой - а все благодаря карантину!

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"#ДомогосподаркаЛе

Сьогодні я зрозуміла що я ще та хазяйка!

побілила всі дерева в дворі

замаринувала курку

помила машину і навіть диски

помила пса

тренування 40 хв + додатково прес

подзвонила всім подружкам, навіть тим яким не дзвонила пів року

поприбирала в хаті, продезінфікувала підлогу

посіяли на городі салат і рукколу

АСТАНАВІТЄ МЄНЯ!" - похвасталась внушительным снимком переделанных дел артистка.

Пользователи сети оставили немало комплиментов стройным ножкам Леди Ле и похвалили ее за хозяйственность.

Треба зробити конкурс Міс ноги світу.Ти його зробиш!

А вікна помиті?)

О такие ноги, даются не каждой девушке

Молодець)))) карантин з користю

Хазяйка

Це круто коли є що робити))

Леся молодец

Леся красотка

Та ти просто богиня

Ноги, ноги как две дороги!

Оооо ну хозяюшка!!!!!! Шикарно выглядишьььь

Ты вообще умница и красавица!

Ну какие же великолепные ноги!!! Разве ж могут быть красивей?!

Леся ты хозяйка молодчинка

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк эмоционально рассказала о деталях прямого эфира с Джаредом Лето.