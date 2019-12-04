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"Еще клеила звезду": TAYANNA рассказала, как короновала себя

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.12.2019 - 12:47
"Еще клеила звезду": TAYANNA рассказала, как короновала себя
TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

TAYANNA также вспомнила, кого играла на новогодних утренниках

Популярная украинская певица TAYANNA, которая ранее поделилась секретом стройности, на съемках шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, поделилась воспоминаниями о том, как проходили праздники в ее детстве.

По словам TAYANNA, новогодние праздники она любила еще и за то, что имела возможность наряжаться в красивые костюмы. В детском садике будущей певице доставались роли Лисички и Снежинки.

"У меня мама швея, поэтому она всегда шила мне в детстве костюмы. Мой любимый – платье Снежинки, оно было белого цвета, нереально красивое, украшенное кучей маленьких снежинок. Мне тогда оно казалось очень красивым – по крайней мере, в те времена. Даже до сих пор где-то сохранилось фото", – поделилась TAYANNA с журналистами канала "Украина".

&quot;Еще клеила звезду&quot;: TAYANNA рассказала, как короновала себя

TAYANNA (фото: ТК "Украина")

Интересно, что аксессуары к своим образам певица создавала собственными руками, и к тому же, украшения были очень бюджетными:

"Раньше были такие игрушечные украшения, с блестками. Меня мама научила: можно разбить игрушку, собрать с нее "посыпку", и ею что-то украшать. Я делала себе такую ​​"корону", украшала блестками, а сверху еще клеила звезду. Конечно, было видно, что эту корону я делала сама, но мне нравилось", – вспомнила TAYANNA за кулисами праздничного шоу "Привіт, 20-ті!".

&quot;Еще клеила звезду&quot;: TAYANNA рассказала, как короновала себя

TAYANNA на съемках новогоднего шоу (фото: ТК "Украина")

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

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