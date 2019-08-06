Эпатаж и элегантность: Лобода в купальнике и косухе сразила роскошными формами

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица устроила жаркую фотосессию на берегу

Светлана Лобода старается в перерывах между плотным гастролним графиком отдохнуть и расслабиться, ведь отпуск у звезды пока не намечается. Недавно она выступала в Испании, где решила расслабиться днем на пляже, ведь ночью давала концерт. Даже во время прогулки по морю на яхте артистка решила не забывать о работе – ее жаркие импровизированные танцы в купальнике оказались репетицией перед выступлением! Не забывает Светлана и о пляжных фотосетах, котрые дают возможность продемонстировать ее точеную фигуру и роскошные формы во всей красе.

На новом фотосете в Instagram звезда предстала сразу в нескольких эффектных образах, сменив лишь купальники. Поклонники смогли оценить в деталях стройные формы своей любимицы – пышную грудь, тонкую талию и длинные ноги.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица опубликовала черно-белые фото вперемешку с цветными кадрами. На одном из снимков она позировала у моря в сдельном купальнике с принтом анималье и дерзкой косухе. Похоже, погода на побережье была ветреной. Бриз немного "поправил" прическу звезды, сделав образ более естественным и живым.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Подпись к фото Светлана предпочла не оставлять, но опубликовала лишь смайл в виде разбитого сердца. Возможно, это связано с потерей певицей ее подруги, по которой она скорбит.

Очень красивая, стройная, длинноногая красавица!

Секси

Классая

Как всегда прекрасна

Красотка! Сочетание элегантности и эпатажа

Что вы себе позволяете, это дерзость, так роскошно выглядеть

Очень круто!

Неотразима!

Вулкан!

Какая Вы красивая

Светлана, вы чертовски привлекательны

Шикарная!

Скриншот комментариев

Ранее дочь Светланы Лободы, Евангелина побаловала поклонников мамы милым воздушным поцелуем.

Напомним, что Лобода в коротком платье от BALMAIN восхитила бесконечными ногами.