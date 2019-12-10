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Энн Хэтэуэй родила второго ребенка: фото счастливых родителей

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.12.2019 - 13:31
Энн Хэтэуэй родила второго ребенка: фото счастливых родителей
Энн Хэтэуэй (Фото: instagram.com/annehathaway)

Голливудская звезда была замечена на прогулке с двумя детьми и мужем

Звезда фильма "Интерстеллар" Энн Хэтэуэй стала мамой во второй раз. Об этом стало известно благодаря снимкам западных папарацци.

Репортеры засняли 37-летнюю звезду с супругом Адамом Шульманом и уже двумя детьми. Семейство в кэжуал-одежде прогуливались по одной из улиц Коннектикута (штат США).

Муж Энн нес новорожденного в специальной коляске, а сама Хэтэуэй вела за руку старшего сына - трехлетнего Джонатана. Оба супруга, чтобы не привлекать внимание общественности, спрятали глаза за солнцезащитными очками.

Энн Хэтэуэй родила второго ребенка: фото счастливых родителей

Энн Хэтэуэй родила второго ребенка: фото счастливых родителей

Энн Хэтэуэй родила второго ребенка: фото счастливых родителей

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман с детьми (скриншоты: instagram.com/celebs_in_touch)

Daily Mail сообщает, что о своем положении Энн сообщила поклонникам еще летом этого года. Однако когда именно появился на свет ребенок актрисы - неизвестно. Инсайдер предполагает, что пополнение в семье знаменитости произошло несколько неделями ранее.

Пол, имя ребенка и другие подробности остаются в секрете. Сама звезда личную жизнь не комментирует.

Известно, что Энн Хэтэуэй и Адам Шульман поженились 29 сентября 2012 года.
В одном из интервью актриса призналась: "Благодаря ему мне стало приятнее жить на свете. По-моему, сейчас везде принято говорить, что нам, женщинам, никто в этом мире не нужен. Но оказалось, что мне все-таки нужен мой муж. Его любовь, такая уникальная и ни на что не похожая, изменила меня".

24 марта 2016 года у пары родился сын Джонатан Роузбэнкс Шульман.

Напомним, ранее беременная Эшли Грэм поделилась соблазнительной фотосессией.

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