ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ем до сих пор: Alyona Alyona в купальнике раскрыла свой рецепт увеличения груди

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.05.2020 - 15:16
Ем до сих пор: Alyona Alyona в купальнике раскрыла свой рецепт увеличения груди
Фото: Alyona Alyona (facebook.com/alyonaalyonaoff)

Рэперша взбудоражила сеть эффектным фото в купальнике

Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, покорила множество людей своей открытостью и чувством юмора. Пышнотелая артистка призывает любить свое тело и не стесняется показывать себя в смешных или пикантных видах. Так, она изрядно повеселила сеть видеороликом из серии "ожидание и реальность", где устроила танец с торшером вместо пилона. На свежем кадре в своем Instagram звезда также предстала в весьма откровенном образе.

На фото Alyona Alyona запечатлена в ярко-зеленом "купальнике" из капусты, сделанном с помощью фотошопа. Одну руку рэперша уперла в талию, а другую томно забросила за голову. В подписи к столь креативному снимку девушка поделилась шутливым рецептом, как можно увеличить себе грудь.

"Час молодої капусти. Лайк, якщо вірили в те, що від капусти груди більші виростуть. П.С. Я вірила, вірю і їм до сих пір", - с юмором прокомментировала Алена.

Ем до сих пор: Alyona Alyona в купальнике раскрыла свой рецепт увеличения груди

Фото: Alyona Alyona (facebook.com/alyonaalyonaoff)

Фолловеры оценили эффектный лук артистки и принялись делиться своим опытом в использовании такого "секрета красоты".

  • Я завжди забувала про то, тому і не виросли груди
  • Я б з'їв таку капусточку
  • Я ела и ем и груди как не было так и нет
  • Так, “капусти” багато не буває
  • Вірила.. але ж і все інше теж росте..як і груди так і все...як все худнет то і груди..Тож просто треба їсти все!
  • От тільки салатик зїла з молоденької капусточки, чекаю на результат
  • Ракєта
  • Верила и помогло в свое время
  • Дэм! Какая же ты крутая!
  • Файная малая)
  • Красиво написано
  • Вірила)Вірю) Груди не виросли
  • Тато завжди так казав про капусту. Не збрехав!))
  • Нарешті бачу когось кого знайшли в капусті!
  • Обожнюю! Неймовірна людина!
  • Також час огiркiв та редиса…чекаэм нових фото))))

Ем до сих пор: Alyona Alyona в купальнике раскрыла свой рецепт увеличения груди

Скриншот комментариев (facebook.com/alyonaalyonaoff)

Ранее Alyona Alyona поразила детскими фото и рассказом о грозном петухе.

Теги Новости Украины фигураAlyona Alyona
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь