Ем до сих пор: Alyona Alyona в купальнике раскрыла свой рецепт увеличения груди

Фото: Alyona Alyona (facebook.com/alyonaalyonaoff)

Рэперша взбудоражила сеть эффектным фото в купальнике

Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, покорила множество людей своей открытостью и чувством юмора. Пышнотелая артистка призывает любить свое тело и не стесняется показывать себя в смешных или пикантных видах. Так, она изрядно повеселила сеть видеороликом из серии "ожидание и реальность", где устроила танец с торшером вместо пилона. На свежем кадре в своем Instagram звезда также предстала в весьма откровенном образе.

На фото Alyona Alyona запечатлена в ярко-зеленом "купальнике" из капусты, сделанном с помощью фотошопа. Одну руку рэперша уперла в талию, а другую томно забросила за голову. В подписи к столь креативному снимку девушка поделилась шутливым рецептом, как можно увеличить себе грудь.

"Час молодої капусти. Лайк, якщо вірили в те, що від капусти груди більші виростуть. П.С. Я вірила, вірю і їм до сих пір", - с юмором прокомментировала Алена.

Фото: Alyona Alyona (facebook.com/alyonaalyonaoff)

Фолловеры оценили эффектный лук артистки и принялись делиться своим опытом в использовании такого "секрета красоты".

Я завжди забувала про то, тому і не виросли груди

Я б з'їв таку капусточку

Я ела и ем и груди как не было так и нет

Так, “капусти” багато не буває

Вірила.. але ж і все інше теж росте..як і груди так і все...як все худнет то і груди..Тож просто треба їсти все!

От тільки салатик зїла з молоденької капусточки, чекаю на результат

Ракєта

Верила и помогло в свое время

Дэм! Какая же ты крутая!

Файная малая)

Красиво написано

Вірила)Вірю) Груди не виросли

Тато завжди так казав про капусту. Не збрехав!))

Нарешті бачу когось кого знайшли в капусті!

Обожнюю! Неймовірна людина!

Також час огiркiв та редиса…чекаэм нових фото))))

Скриншот комментариев (facebook.com/alyonaalyonaoff)

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