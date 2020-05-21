Эликсир молодости: Синди Кроуфорд поделилась секретным рецептом любимого утреннего смузи

Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

И поделилась рецептом

Синди Кроуфорд – известный адепт здорового образа жизни. Она предпочитает есть полезные блюда, самостоятельно выращивает овощи и зелень, пьет много чистой воды и всем советует следовать своему примеру. Именно питание наравне с физической активностью она называет своим главным секретом красоты.

Настоящая страсть культовой модели 90-х – зеленые коктейли. Смузи она любит пить в первой половине дня. Несколько часов назад Синди поделилась любимым рецептом этого полезного напитка. «Начало моего утра. Вот мой любимый домашний рецепт смузи, если вы, ребята, хотите его попробовать!».

Синди обожает смузи (фото: instagram.com/cindycrawford)

Разумеется, подписчики знаменитой красавицы с удовольствием его приготовят. Кто же откажется использовать один из секретов красоты вечно молодой супермодели? «О да, я люблю пить смузи – это позволяет оставаться здоровой и красивой», «Мой завтрак на завтра», «Спасибо, что поделилась», «Выглядит отлично», «Мечтаю уже попробовать», – засыпали страницу Синди комментариями.

Модель выдала свой секрет (фото: instagram.com/cindycrawford)

Итак, чтобы приготовить смузи «от Синди Кроуфорд», вам понадобится 1 чашка миндального молока, 1/3 замороженного банана, 1 чашка свежего шпината, 10 свежих листьев мяты, 1 мера белка, 2 чайные ложки ощелачивающего зеленый бьюти-комплекса и маленькая горсть какао-бобов.

Напомним, Синди в последнее время много постов посвящает своей любимой теме красоты и молодости. Обладательница идеальных параметров и спортивной фигуры начала постить серию обучающих видео, которые в домашних условиях позволят оставаться красивыми и подтянутыми. Ролики были записаны давно и составляют золотую коллекцию знаменитых фитнес-видеоуроков от звезды. Первый из них занимает всего 10 минут. Он рассчитан на проработку мышц всего тела. Позже Синди планирует делиться более «точечными» уроками: для рук, ног и пресса.

Автор: Ольга Турчаникова