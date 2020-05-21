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Эликсир молодости: Синди Кроуфорд поделилась секретным рецептом любимого утреннего смузи

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.05.2020 - 17:31
Эликсир молодости: Синди Кроуфорд поделилась секретным рецептом любимого утреннего смузи
Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

И поделилась рецептом

Синди Кроуфорд – известный адепт здорового образа жизни. Она предпочитает есть полезные блюда, самостоятельно выращивает овощи и зелень, пьет много чистой воды и всем советует следовать своему примеру. Именно питание наравне с физической активностью она называет своим главным секретом красоты.

Настоящая страсть культовой модели 90-х – зеленые коктейли. Смузи она любит пить в первой половине дня. Несколько часов назад Синди поделилась любимым рецептом этого полезного напитка. «Начало моего утра. Вот мой любимый домашний рецепт смузи, если вы, ребята, хотите его попробовать!».

Эликсир молодости: Синди Кроуфорд поделилась секретным рецептом любимого утреннего смузиСинди обожает смузи (фото: instagram.com/cindycrawford)

Разумеется, подписчики знаменитой красавицы с удовольствием его приготовят. Кто же откажется использовать один из секретов красоты вечно молодой супермодели? «О да, я люблю пить смузи – это позволяет оставаться здоровой и красивой», «Мой завтрак на завтра», «Спасибо, что поделилась», «Выглядит отлично», «Мечтаю уже попробовать», – засыпали страницу Синди комментариями.

Эликсир молодости: Синди Кроуфорд поделилась секретным рецептом любимого утреннего смузи

Модель выдала свой секрет (фото: instagram.com/cindycrawford)

Итак, чтобы приготовить смузи «от Синди Кроуфорд», вам понадобится 1 чашка миндального молока, 1/3 замороженного банана, 1 чашка свежего шпината, 10 свежих листьев мяты, 1 мера белка, 2 чайные ложки ощелачивающего зеленый бьюти-комплекса и маленькая горсть какао-бобов.

Напомним, Синди в последнее время много постов посвящает своей любимой теме красоты и молодости. Обладательница идеальных параметров и спортивной фигуры начала постить серию обучающих видео, которые в домашних условиях позволят оставаться красивыми и подтянутыми. Ролики были записаны давно и составляют золотую коллекцию знаменитых фитнес-видеоуроков от звезды. Первый из них занимает всего 10 минут. Он рассчитан на проработку мышц всего тела. Позже Синди планирует делиться более «точечными» уроками: для рук, ног и пресса.

Автор: Ольга Турчаникова

Теги Новости Украины модельСинди Кроуфорд
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