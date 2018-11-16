Елена Степаненко и Евгений Петросян официально развелись

Как сообщил адвокат Петросяна, его супруга всячески затягивала этот процесс
Брак известных российских юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко официально расторгнут. Об этом сообщает ТАСС.
Об окончании бракоразводного процесса журналистам рассказал официальный представитель Петросяна в суде Сергей Жорин. Юрист отметил, что бывшая супруга комика пыталась затянуть расторжение брака, однако ей не удалось это сделать.
"Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком", — рассказал адвокат.
Как пояснял ранее Жорин, решение о разводе и спор о разделе имущества будут рассматриваться отдельно. Бывшим супругам предстоит разделить недвижимость, счета и культурные ценности.
Брак 72-летнего Петросяна и 66-летней Степаненко продлился 33 года, вместе супруги основали несколько проектов на телевидении, среди которых известная "Смехопанорама"
Напомним, мы ранее писали о том, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись после 33 –х лет супружеской жизни.
Также, сообщали о том, что вероятной причиной развода стала связь Евгения Петросяна с молодой любовницей, которая от него беременна.
Кстати, Петросян и Степаненко прокомментировали свой развод.
Видео: РБК-Украина
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