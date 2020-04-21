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Ела и не считала: жена Дмитрия Комарова показала, как возвращается в форму после праздников

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.04.2020 - 16:27
Ела и не считала: жена Дмитрия Комарова показала, как возвращается в форму после праздников
Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Девушка призвала вместе с ней устраивать домашние тренировки

22-летняя жена знаменитого украинского телепутешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко в этом году впервые праздновала Пасху в качестве супруги и хранительницы домашнего очага - и отлично справилась! Девушка испекла вкусные и ароматные паски и красиво декорировала яйца оригинальным способом - как именно, она подробно рассказала и показала у себя в Instagram. Так что муж остался доволен и публично похвалил любимую в сети, похваставшись ее кулинарными шедеврами.

Как призналась сама Саша, во время праздничных дней она ни в чем себе не отказывала и ела пасхальные вкусности по три раза в день. Теперь же пришло время возвращаться в форму, что девушка делает с помощью домашних тренировок. Кучеренко нужно поддерживать подтянутую фигуру - ведь она работает телеведущей, а ранее, к слову, была победительницей конкурса "Мисс Украина".

Красотка поделилась атмосферным снимком, на котором она запечатлена сидящей на полу в серых лосинах и коротком спортивном топе белого цвета. В руках и у ног девушки лежат разноцветные фитнес-резинки, которые она использует в своих тренировках.

Ела и не считала: жена Дмитрия Комарова показала, как возвращается в форму после праздников

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

"Ну что, друзья, сколько кусочков паски съели за праздники?) Или сколько пасок?
Я не считала)) Ела и на завтрак, и на обед, и на ужин. Возобновляю домашние тренировки! Включаю музыку, обучающие видео и занимаюсь в удовольствие. Кто со мной?)" - мотивирует своих подписчиков ведущая.

Фолловеры Саши тут же отметили, что Комарову с ней очень повезло - ведь она и красотка, и отличная хозяюшка и признались, что тоже будут начинать заниматься спортом.

  • Саша, как же Диме повезло с вами! Все самое лучшее собрано в вас и вы достались достойнейшему из мужчин.
  • Какая идеальная, чудо природы
  • Саша - красотка!!!! Счастья вам с Дмитрием!! С удовольствием смотрим его передачи и очень счастливы за вас!!! Пусть ваш союз будет крепким!!!
  • Коли чоловік вміє робити прекрасні фото своєї дружини - це безцінно
  • Дмитрия не заставляете заниматься с Вами?))
  • Тоже после пасхи начала тренировки ) Всегда с тобой
  • Вы просто огонь
  • Ми рахуємо не кусочками а цілими пасками

Ела и не считала: жена Дмитрия Комарова показала, как возвращается в форму после праздников

Скриншот комментариев (instagram.com/aakucherenko)

Напомним, ранее жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассказала о домашнем уходе за собой, особенно актуальном во время карантина.

Первая в нашей семейной жизни: Дмитрий Комаров похвастался паской, что испекла его жена Хозяюшка в деле: жена Дмитрия Комарова показала, как красиво и безвредно украсить яйца
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