Эксперт шоу Одруження наосліп рассказала, имеет ли значение разница в возрасте

Психолог Ирина Кириченко (фото: 1+1)

Уже сегодня в 22:45 на телеканале «1+1» выйдет новый выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп», в котором построить прочные отношения попытается пара с большой разницей в возрасте

Героиней программы станет Инна, учительница младших классов, 42-летняя мать 3-х детей, которая снова хочет быть счастливой в отношениях. Она была замужем в течение 17 лет, однако бросила мужа после его измены. Женщина ищет надежного, верного мужчину, который был бы опорой в семье. Эксперты программы - практикующий психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем - решили, что ей подойдет 31-летний Вадим. Мужчина построил свой бизнес, занимается недвижимостью и ищет женщину, которая была бы старше него. Три года Вадим был в отношениях, у него есть сын, однако из-за ревности семья не сложилась.

У героев программы разница в возрасте - 11 лет, и психолог проекта Ирина Кириченко рассказала, играет ли это большую роль в отношениях: «Существует так называемая «китайская формула» расчета идеального возраста для брака. Возраст мужчины делится пополам и прибавляется 8, получается идеальный возраст будущей жены. Например, мужчине 36, следовательно, 36: 2 + 8 = 26. Из этого следует, что чем старше мужчина, тем большая разница в возрасте супругов необходима для гармоничных отношений. В теории может и так, но на практике это довольно сомнительный подход, так как возраст, это всего лишь один аспект, который отражается на качестве отношений». По словам психолога, гораздо важнее психологическая зрелость партнеров.

«В современном мире такое разнообразие союзов, неважно кто намного старше - женщина или мужчина. Этим уже никого не удивишь. Все мы знаем примеры, когда мужчина в свои 45 лет очень инфантильный и не готов не то, что нести ответственность за семью и детей, а за собой ухаживает трудом. В то время, как 20-летний парень может быть прекрасным отцом и примером для подражания”, - говорит Кириченко. – «Возраст не имеет значения, он остается просто цифрой, когда партнеры разделяют ценности друг друга, у них есть общие цели, интересы, доверие, понимание и любовь. Разница в возрасте не влияет, если партнеры сознательно делают выбор быть вместе, потому что им хорошо в именно этих отношениях, а не потому, что этот партнер «должен» сделать их счастливыми и решить все проблемы».

А смогут ли герои программы найти общий язык, прислушаются ли к советам экспертов, зрители увидят уже сегодня на телеканале «1+1» в 22:45.

Напомним, что основные условия проекта остаются неизменными: эксперты подбирают участникам вторую половинку на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости, а знакомится пара уже на собственной свадьбе. В течение недели молодые узнают друг друга, живя под одной крышей и по общему семейным бюджетом. Через 7 дней участники «Одруження наосліп» принимают окончательное решение - навсегда снять кольца или продолжить отношения за пределами проекта.

«Одруження наосліп» выходит в эфире телеканала уже 5 лет подряд и является собственной разработкой телеканала. В 2012 году проект стал победителем питчинга идей, организатором которого была группа «1+1 медиа», а в 2013, на C21 / FRAPA Format Award в Каннах, формат вошел в ТОП-5 лучших форматов года.