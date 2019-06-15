Экс-жена Потапа умилила его трепетным отношением к сыну

Фото: Потап с детьми (instagram.com/realpotap)

Ирина Горовая сняла встречу отца с сыном на камеру

Известный продюсер, рэпер, а теперь еще и счастливый муж певицы Насти Каменских, Потап может похвастаться тем, что сохранил с бывшей женой и деловым партнером Ириной Горовой отличные дружеские теплые отношения. Экс-пара воспитывает общего сына Андрея Потапенко, а их развод никак не отразился на ребенке, ведь родители оказались настолько мудрыми, что смогли прекрасно найти общий язык и остаться близкими людьми не только для мальчика, но и друг для друга. Ирина даже пришла на свадьбу Потапа и Насти Каменских, причем не одна, а со своим возлюбленным. Поздравить продюсера тогда приехала и его приемная дочь Наталья Горовая, ведь с отчимом у нее также сложились доверительные прекрасные отношения. Лишним подтверждением тому, что между отцом и детьми царит любовь, гармония и взаимопонимание стало короткое видео экс-супруги рэпера, которым она поделилась в сториз Instagram.

Ирина опубликовала трогательные кадры встречи отца с сыном, на котором Алексей (настоящее имя Потапа) тепло обнимает мальчика, а его глаза при этом светятся от радости.

Потап сидел в одном из популярных столичных заведений, когда к нему подошел Андрей. Он крепко обнял мальчика, поцеловал и погладил его по спине. Сын репера ответил отцу взаимностью – видно было, как они соскучились друг за другом.

Фото: Потап с сыном (instagram.com/gorovaya_irina)

Затем Андрей где-то раздобыл яркую кепку и одел отцу на голову. Семейная сцена настолько умилила Ирину, что она решила снять ее на камеру, а Потап даже не протестовал, глядя прямо в объектив.

Фото: Потап с сыном (instagram.com/gorovaya_irina)

Ранее Потап рассказал, как подготовил сына Андрея к новости о своей свадьбе с любимой женщиной Настей Каменских.

К слову, Потап показал свой летний релакс в бассейне загородного дома, таким образом ответив Насте Каменских, опубликовавшей пикантное видео своего заплыва на матраце топлесс.