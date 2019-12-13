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Экс-возлюбленная Владимира Кличко кардинально сменила прическу и вернулась в соцсети

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.12.2019 - 18:31
Экс-возлюбленная Владимира Кличко кардинально сменила прическу и вернулась в соцсети
Хайден Панеттьери (фото: instagram.com/haydenspanettiere)

Хайден Панеттьери коротко подстриглась

Экс-возлюбленная Владимира Кличко Хайден Панеттьери – хрупкая блондинка, которую все привыкли видеть исключительно с роскошными золотистыми локонами. Но даже такой, на первый взгляд, вполне сложившейся личности порой не хватает кардинальных перемен. К примеру, смены прически. Хайден решила коротко подстричься, о чем сообщила поклонникам на странице в Twitter.

Экс-возлюбленная Владимира Кличко кардинально сменила прическу и вернулась в соцсетиЗвезда корокто подстриглась (фото: twitter.com/haydenpanettier)

Свой новый образ она сравнила с тем, что носила ее героиня в фильме «Крик 4» – Кирби Рид. «Вслед за моей внутренней Кирби. Спасибо моим мальчикам из Anthony Leonard Salon», – сообщила она в подписи.

Экс-возлюбленная Владимира Кличко кардинально сменила прическу и вернулась в соцсетиВсе привыкли видеть Хайден с роскошными волосами (фото: instagram.com/haydenspanettiere)

Напомним, до этого 30-летняя взяла длительный перерыв от социальной активности в сети. Поэтому ее фото – первое за 10 месяцев – вызвало настоящий ажиотаж. Оно мгновенно облетело массу светских порталов. Парикмахер Хайден рассказал, что его звездная клиент хотела «кардинальных перемен». Но с чем связано такое желание, объяснять не стал.

Экс-возлюбленная Владимира Кличко кардинально сменила прическу и вернулась в соцсети

Хайден пока что не решилась на новую жизнь (фото: instagram.com/haydenspanettiere)

В личной жизни девушки пока что перемен нет. Еще недавно она собиралась навсегда разорвать отношения со своим бойфрендом, агентом по недвижимости Брайаном Хикерсоном, который ее периодически жестоко избивал и даже чуть не попал за это в тюрьму, и начать новую жизнь. Но, по всей видимости, влюбленные сумели пережить этот период и начать сначала вместе – недавно пара была замечена в аэропорту Нью-Йорка.

Эти отношения Хайден завязала вскоре после расставания с Владимиром Кличко, с которым встречалась 10 лет. К слову, общая дочь знаменитого боксера и популярной актрисы Кайя Евдокия сейчас живет с отцом в Украине. Тем не менее, Хайден регулярно с ней общается по телефону, а также навещает.

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