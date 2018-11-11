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Экс-участница "Танцев со звездами" сделала неождинное заявление

Lite » Звезды 11.11.2018 - 07:55
DJ NANA. Фото: instagram.com/anastasia_domination
DJ NANA. Фото: instagram.com/anastasia_domination

Dj NANA захотела на концерт к знаменитому украинскому артисту

Бывшая участница шоу "Танцы со звездами" Dj NANA (Анастасия Кумейко) поделилась на своей странице в Instagram постом, в котором заявила, что хочет пойти на концерт Валерия Меладзе.

В своей записи артистка упомянула и знаменитую песню "Сто шагов назад", которую Валерий пел вместе с участницами группы "ВИА Гра".

"Хочу пойти на концерт Валерия Меладзе, чтоб сделать сто шагов назад..." - написала в сети Анастасия и сопроводила свой пост соблазнительным фото.

На снимке артистка позирует вся в черном: боди, подчеркивающим фигуру, и воздушном халате.

Экс-участница &quot;Танцев со звездами&quot; сделала неождинное заявление

Скриншот: instagram.com/anastasia_domination

Подписчики Кумейко тут же прокомментировали, что звезде срочно пора исполнять свое желание: "Если хочешь идти, иди...".

Один из подписчиков пошутил: "Потом на концерте "Руки Вверх" окажетесь".

Отметим, что не так давно Dj NANA выкладывала еще более откровенное фото из этой серии.

Экс-участница &quot;Танцев со звездами&quot; сделала неождинное заявление

Фото: instagram.com/anastasia_domination

Напомним, ранее Dj NANA заявила, что всегда обращала внимание на "плохих парней" в школе.

Также Dj NANA рассказала, как поборола комплексы.

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Новости Украины Валерий МеладзеInstagramТанці з зіркамиТанцы со звездамиDJ NANA
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