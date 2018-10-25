Экс-супруг Ани Лорак сделал тату в честь дочери Софии

Фото: Коллаж РБК-Украина

Мурат Налчаджиоглу опубликовал соответствующий снимок в Instagram-stories

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, бывший муж Ани Лорак, которому певица посвятила автобиографическую и правдивую песню, набил татуировку с именем своей дочери Софии. Соответствующий снимок можно посмотреть в Instagram-stories.

"Я люблю тебя", - лаконично подписал снимок Мурат Налчаджиоглу.

Напомним, Лорак и Мурат познакомились в 2005 году, когда певица отдыхала в Турции пятизвездочного отеля, где мужчина работал менеджером. Она поняла это по бейджу и рации. Молодой человек пригласил ее в ресторан, в котором было караоке.

Ранее мы сообщали, что процесс развода Ани Лорак может растянуться на несколько лет. Журналисты обратились к юристу, который разбирается в бракоразводных моментах, и узнали о тонкостях расторжения брака звездной пары.

Оказывается, данный процесс между гражданином Украины и гражданином другой страны всегда сложнее, чем обычный бракоразводный процесс, даже если брак был заключен на территории Украины.

Мы писали, что появилась новая информация о проблемах в браке певицы. По данным российских СМИ, Мурат начал изменять Каролине Куек почти сразу после свадьбы. Тогда ходили слухи, якобы брак певицы фиктивный.

"Вскоре после свадьбы мы чуть не разошлись. Думаю, я здесь не новичок. Это проблема любого публичного человека", - рассказала Ани Лорак в программе "Наедине со всеми".

Кстати, 15 августа 2018 года Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу отметили годовщину - девятилетие совместной жизни. А накануне мужа звезды застали в столичном клубе с другой девушкой.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)