Экс-лидер "Агаты Кристи" назвал неожиданную причину распада группы

Фото: группа "Агата Кристи" (facebook.com/agatakristi official 2)

Глеб Самойлов впервые рассказал о причинах распада коллектива

Один из основателей знаменитой российской рок-группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов впервые рассказал, почему коллектив распался. По его словам, группа прекратила свое существование из-за девушки. Об этом музыкант и автор большинства композиций коллектива сообщил в интервью НСН.

"Мы с Вадимом полюбили одну девушку. Иные подробности пусть останутся за кадром. Поскольку мы оба женаты, мы с Вадимом скрывали все это долгое время. Это реальная правда, именно она и привела к распаду "Агаты Кристи", - рассказал Глеб Самойлов.

Также музыкант отметил, что после образования коллектива испытывал некоторые притеснения со стороны других участников "Агаты Кристи".

"Эмоционально я не очень комфортно чувствовал себя поначалу в группе "Агата Кристи", меня все гнобили. Вадик поменьше, дома мы тоже не жили вместе. А вот Саша и Петя отрывались на мне по полной схеме. "Малой, молодой пришел", — поведал Глеб Самойлов.

Фото: Глеб Самойлов (instagram.com/gleb_samoylove)

Напомним, в 2016 году между участниками группы возник конфликт. Глеб Самойлов обратился в московское управление Следственного комитета с заявлением о возбуждении уголовного дела против своего брата Вадима по статье "Нарушение авторских и смежных прав".

Российская рок-группа "Агата Кристи" отыграла прощальный концерт на музыкальном фестивале "Нашествие 2010". Глеб Самойлов известен сейчас как лидер рок-группы The Matrixx.

Отметим, что СБУ запретила въезд в Украину одному из основателей рок-группы "Агата Кристи" Вадиму Самойлову.

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Видео: РБК-Украина