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Экс-"Холостяк" впервые вышел в свет с беременной женой

Lite » Звезды 21.11.2018 - 14:03
Экс-"Холостяк" впервые вышел в свет с беременной женой
Фото: Дмитрий Черкасов с женой (instagram.com/dmitriy_cherkasov)

Пара ожидает появления на свет сына

Участник седьмого сезона популярного украинского шоу "Холостяк", спортсмен Дмитрий Черкасов, который неожиданно для многих женился 22 сентября, впервые вышел в свет с супругой Александрой.

Дмитрий появился с беременной супругой на балу журнала Viva! и стал объектом пристального внимания журналистов и гостей. Совместным снимком с парой поделилась телеведущая Катя Осадчая в Instagram-аккаунте "Світського життя".

Экс-&quot;Холостяк&quot; впервые вышел в свет с беременной женой

Фото: Дмитрий Черкасов с женой (instagram.com/svitsketv)

Жена 31-летнего пловца в длинном серебристом платье продемонстрировала округлившийся животик. Черкасов выбрал для выхода в свет темно-синие брюки и стильный пиджак.

Пол ребенка пара уже не скрывает – у Дмитрия Черкасова и его жены Александры родится мальчик, которого планируют назвать Марком.

Экс-&quot;Холостяк&quot; впервые вышел в свет с беременной женой

Фото: Дмитрий Черкасов с женой (viva.ua)

Известно, что Александра также воспитывает старшего сына Тимофея от предыдущих отношений.

Напомним, телеканал СТБ приступил к съемкам девятого сезона романтического реалити "Холостяк". Главным героем стал популярный ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское Радио Україна", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.

Отметим, ранее главный герой седьмого сезона шоу "Холостяк", 31-летний мастер спорта по плаванию Дмитрий Черкасов раскрыл тайну своей личной жизни и рассказал, что ожидает ребенка. Оказывается, после проекта Черкасов не стал поддерживать отношения с Лидой Немченко, так как у пары были разные интересы в жизни, и они не захотели друг друга мучить. Будущая жена Александра покорила экс-холостяка не только своей необычной внешностью, но и глубоким внутренним миром, отношением к жизни. 

Также мы писали о том, что Тодоренко рассказала, как Топалов сделал ей предложение. 

Видео: РБК-Украина 

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