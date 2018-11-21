Экс-"Холостяк" впервые вышел в свет с беременной женой

Фото: Дмитрий Черкасов с женой (instagram.com/dmitriy_cherkasov)

Пара ожидает появления на свет сына

Участник седьмого сезона популярного украинского шоу "Холостяк", спортсмен Дмитрий Черкасов, который неожиданно для многих женился 22 сентября, впервые вышел в свет с супругой Александрой.

Дмитрий появился с беременной супругой на балу журнала Viva! и стал объектом пристального внимания журналистов и гостей. Совместным снимком с парой поделилась телеведущая Катя Осадчая в Instagram-аккаунте "Світського життя".

Фото: Дмитрий Черкасов с женой (instagram.com/svitsketv)

Жена 31-летнего пловца в длинном серебристом платье продемонстрировала округлившийся животик. Черкасов выбрал для выхода в свет темно-синие брюки и стильный пиджак.

Пол ребенка пара уже не скрывает – у Дмитрия Черкасова и его жены Александры родится мальчик, которого планируют назвать Марком.

Фото: Дмитрий Черкасов с женой (viva.ua)

Известно, что Александра также воспитывает старшего сына Тимофея от предыдущих отношений.

Напомним, телеканал СТБ приступил к съемкам девятого сезона романтического реалити "Холостяк". Главным героем стал популярный ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское Радио Україна", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.

Отметим, ранее главный герой седьмого сезона шоу "Холостяк", 31-летний мастер спорта по плаванию Дмитрий Черкасов раскрыл тайну своей личной жизни и рассказал, что ожидает ребенка. Оказывается, после проекта Черкасов не стал поддерживать отношения с Лидой Немченко, так как у пары были разные интересы в жизни, и они не захотели друг друга мучить. Будущая жена Александра покорила экс-холостяка не только своей необычной внешностью, но и глубоким внутренним миром, отношением к жизни.

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Видео: РБК-Украина