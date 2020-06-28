Екатерина Кухар случайно узнала тайну мужа и рассекретила их жесткие ограничения

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина призналась, что подарила мужу на день рождения

Екатерина Кухар и Александр Стоянов вместе дома и на работе. Артисты балета, прима и премьер, воспитывают двух детей – сын Тимура и дочь Анастасию. К слову, мальчик и девочка могут дать фору родителям – во время самоизоляции они мастерски повторяли за ними весьма сложные упражнения, а сын балерины осваивает шпагат. В интервью передаче "Светская жизнь" пара рассекретила планы на лето, а Екатерина рассказала, каким подарком недавно впечатлила мужа.

Екатерина и Александр рассказали и о своих професиональных ограничениях. Они отметили, что "балетным" нельзя заниматься футболом еще с детства, кататься на лыжах и коньках. "Коньки делают стопу плоской, а у нас должен быть маленький горбик", - пояснила балерина.

А вот муж судьи Танцев со звездами по настоящему удивил ее и ненароком разболтал свою тану и далеко идущие летние планы. "Мы с братом планируем получить лицензию пилота небольших самолетов", - признался артист балета. Для Катерины это стало сюрпризом, ведь она не знала такие подробности о муже. "Если бы не ты, Катя, я бы и не узнала!" - воскликнула она, обращаясь к ведущей.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов повеселились на вечеринке на берегу Днепра ( ифото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Недавно муж Екатерины отпраздновал день рождения - 10 июня Александру исполнилось 33 года. Она рассказала о впечатляющем подарке для любимого – презенте с особым смыслом и посылом.

"Я подарила ему мужской браслет. Мы когда-то купили в Америке Будду, который символизирует равновесие. Вложила в это определенный смысл. И я подарила ему платиновый браслет", - призналась балерина.

К слову, в день рождения любимого мужа она посвятила ему стихи и трепетные слова. Екатерина призналась, что июнь для нее – знаковый месяц, который принес в ее жизнь много особенных людей. "Но есть один... единственный, с которым я просыпаюсь и засыпаю.... Тот безумный человек и нежно мною любимый, с которым я забываю про весь остальной мир, потому что когда мы вместе планета останавливает свое движение и в ней парим только мы!" - подписала она кадр с мужем.

Видео: YouTube/Светская жизнь

Напомним, что ранее Екатерина Кухар сделала признание о детях – ее муж мечтает о третьем малыше и готов отправить жену в декрет.

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Автор: Lite