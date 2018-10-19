"Его всегда окружали слухи": друг семьи Ани Лорак прокомментировала информацию о разводе

Коллаж РБК-Украина

Девушка считает, что певица с мужем смогут сохранить отношения

Приятельница семьи Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу считает, что между певицей и ее мужем до сих пор есть любовь. Об этом она рассказала в своем комментарии по поводу развода для издания "Собеседник".

Муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу недавно признался своим друзьям и поклонникам, что находится в депрессии. Его поддержали близкие друзья, в том числе и подруга Каролина Коляда.

Она рассказала журналистам, что Мурата всегда окружали слухи по поводу других женщин, но он никогда их не комментировал.

"Его всегда окружали слухи и сплетни по поводу других женщин, но он это никогда не комментировал. Я думаю, именно эти пересуды и мешают его семейной жизни. Мне кажется, что любовь между Ани Лорак и Муратом есть и до сих пор. Настоящие чувства ведь не могут умереть за день, за два, за месяц", - рассказала девушка.

Она отметила, что, когда Мурат только приехал в Украину из Турции, Ани Лорак во всем его поддерживала.

"Раннее у нас была общая компания, мы часто отдыхали вместе. Он всегда старался поддерживать своих друзей в трудных ситуациях, и я не замечала за ним какой-то негатив. Десять лет назад он приехал в Украину из Турции, для него все тут было ново. Он не знал русского языка, обучался ресторанному бизнесу. Его во всем поддерживала Ани Лорак. И эта поддержка была скорее моральная, нежели финансовая", - рассказала Коляда.

Девушка сообщила, что в последний раз она видела Ани Лорак и ее мужа вместе в марте 2018 года. Это была афтерпати в непринужденной обстановке без журналистов и телекамер.

"В последний раз я видела пару вместе в марте. Это было в Москве на афтерпати Ани Лорак, посвященном премьере ее нового шоу "Дива". Тогда у них было все прекрасно... Я не хочу комментировать слухи о разводе, так как это их личное дело и в это не нужно лезть посторонним. Когда придет время, и кто-то из них захочет дать комментарий, они сделают это сами", - рассказала Коляда и добавила, что не понимает, почему Мурату приписывают роман с Беляевой.

"По поводу Яны Беляевой могу сказать только то, что они знакомы через их общего друга. Не понимаю, почему им приписывают отношения", - добавила Коляда.

Кстати, ранее мы писали о том, что Ани Лорак сделала очень личное признание в новой песне.

А также мы рассказывали о том, что появилась новая информация о проблемах в браке певицы.

Видео: РБК-Украина