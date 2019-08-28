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"Единственный способ": Настя Каменских сделала неожиданное признание о здоровье

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.08.2019 - 11:58
"Единственный способ": Настя Каменских сделала неожиданное признание о здоровье
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица рассказала, почему решила заняться йогой

Настя Каменских давно ведет активный образ жизни и регулярно занимается спортом – утренние пробежки и работа в спортзале давно стали для нее привычным делом. И только совсем недавно она открыла для себя еще одно направление физической активности – йога. Звеззда так увлеклась этим популярным течением, что даже приобщила подруг и устроила веселое групповое занятие на Девич-Горе в Киеве. Впрочем, обратить внимание на йогу активную звезду заставило состояние здоровья.

Певица призналась, что из-за частых перелетов и длительных переездов в транспорте во время туров и гастролей у нее начла болеть спина. Чтобы облегчить свое состояние она решила прибегнуть к йоге – ведь это отличный и едва не единственный способ справиться с этой и еще рядом проблем со здоровьем. Как бонус - обогатить внутренний мир и почерпнуть новые знания, погрузившись в философию духовных и телесных практик.

На свежем снимке Настя приняла одну из основных асан, скрестив ноги, и позирует, сидя на специальном коврике для занятий. Судя по всему, кадр сделан в загородном частном доме Насти и ее мужа Потапа.

&quot;Единственный способ&quot;: Настя Каменских сделала неожиданное признание о здоровье

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Йогой я занимаюсь недавно еще и не всегда получается из-за работы! Решила попробовать так, как спина от перелетов и переездов ужасно болит, а, насколько мне известно, йога чуть ли не единственный способ ее реанимировать! Помимо массажей. Сейчас же это просто божественный способ обогатить и раскрыть свой духовный мир! Я ещё новичок в этом деле, но чувствую, как прекрасно йога вписывается в мою жизнь", - подписала она фото.

Поклонники Насти тут же заинтересовались ее новым опытом и поддержали в начинаниях, а также начали живо просить Настю поделиться тонкостями занятий, желая также приобщиться к миру йоги.

  • Йога — это просто супер-помощь от болей в спине
  • Да, можно видео Ваших занятий!
  • Желаю Вам успехов в этом виде спорта, он отлично помогает в таких ситуациях
  • Нужно всегда и во всем стараться совмещать приятное с полезным
  • Подтверждаю, очень хорошо для спины. Очень!
  • Настя, пожалуйста, снимите видео о том как вы занимаетесь йогой
  • Сними о йоге блог
  • Йога - это потрясающе
  • Йога - реально отличный способ реанимировать боли в спине, давно этим занимаюсь. Правда не всегда находится время. Настя, Вам желаю новых познаний через йогу. Это средство не только для тела, но и души. Девочки, кто не знает, в интернете много видео-уроков.
  • В правильную сторону обратили вы свой взор

Скриншот комментариев

В стриз звезда показала короткое видео, сделанное в режиме быстрой съемки, на котором показала основные асаны, которые ей удалось освоить.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских честно рассказала о конкуренции среди судей на Х-факторе.

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