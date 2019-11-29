DZIDZIO рассказал о готовности к пополнению в семье: Пора открывать иные нотки

DZIDZIO Михаил Хома (фото: ТК "Украина")

Хома подчеркнул, что всегда готов к ответственности

В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" популярный артист, лидер группы DZIDZIO Михаил Хома рассказал, готов ли он к тому, чтобы у них с женой появился ребенок. Кстати, 20 ноября Хома отпраздновал день рождения - артисту исполнилось 36 лет.

Мегапопулярный DZIDZIO, который появится на новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" канала "Украина" в неожиданных образах, рассказал о личном. Оказалось, Михаил не против пополнения в семье, но до сих пор называет себя ребенком.

"Человек предполагает, а Бог располагает. Наверное, подходит то время, когда надо открывать в своей душе, в своем поведении, характере, в счастье иные нотки. А я думаю, что ребенок открывает гораздо большие пространство и грани, – поделился лидер группы "DZIDZIO" Михаил Хома в эфире канала "Украина". – Вы что по Дзидзьо не видите, какой я на самом деле? Я в доме на октаву выше говорю, танцую, пою – я ребенок внутри и всегда всем говорю: не перекрывайте во мне ребенка".

Михаила даже не пугает то, что с отцовством нужно будет убавить обороты в работе. Тем более, было бы кому сидеть с ребенком.

"Мама бы уже прилетела – только дай знак! Жену надо спрашивать, у меня лично нет страха – я на себя всегда беру ответственность", – рассказал артист журналистам "Ранку з Україною".

Отметим, что жена Михаила - львовянка, певица Ярослава Притула, известная под сценическим пседонимом SLAVIA. Поженились в ноябре 2013 года. С будущей женой Михаил познакомился во время учебы в музыкальном училище, впоследствии они пели вместе в группе "Михаил Хома и друзья".