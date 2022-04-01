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Джим Керри заявил о завершении кинокарьеры: "Я ухожу на пенсию"

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Пятница 01 апреля 2022 11:02
Джим Керри заявил о завершении кинокарьеры: "Я ухожу на пенсию" Фото: Джим Керри (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Гениальный комедиант Джим Керри заявил, что уходит на пенсию. Актер говорит, что сделал достаточно и ему пора отдохнуть.

Об этом 60-летний актер сказал в интервью Access Hollywood.

"Я ухожу на пенсию. Я говорю это довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой‑то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то может я и вернусь", - признался Керри.

Последний фильм с участием Керри "Соник в кино 2" вышел в мировой прокат 30 марта.

Каким мы запомним Джима

Конечно же, актер в первую очередь ассоциируется, как комедиант. Его умение гримасничать - уникально для Голливуда, да и для всего мирового кинематографа.

Дебютировал он в 19-летнем возрасте в фильме "Резиновое лицо", 1981 года.

Знаменитым актер проснулся в 1993 году, снявшись в картине "Эйс Вентура: розыск домашних животных". Уже потом были гениальные комедии - "Тупой и еще тупее", "Маска", "Всегда говори "да".

Были у него и более серьезные роли - трагикомедия "Шоу Трумана", "Лжец, лжец".

И конечно же - уникальная роль для Керри в картине "Вечное сияние чистого разума". Зритель увидел уставшего грустного депрессивного человека. Интересно, что эти эмоции Джим также смог передать через свои коронные гримасы.

Смотрите ниже на видео все роли Джима в кино за 10 минут:

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актер Джим Керри
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