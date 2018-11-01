ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Дженнифер Лопес поразила сеть откровенным фото для глянца

Lite » Звезды 01.11.2018 - 07:24
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Голливудская звезда снялась практически обнаженной

Известная американская певица Дженнифер Лопес опубликовала на свою страницу в Instagram кадр с фотосессии для декабрьского выпуска журнала InStyle.

Для глянца 49-летняя знаменитость снялась полуобнаженной.

На снимке можно увидеть звезду в изумрудном платье-тунике от Valentino haute couture. 

Дженнифер Лопес поразила сеть откровенным фото для глянца

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Огромный разрез на одной из сторон одеяния практически полность оголил Дженнифер, которая продемонстрировала сексапильное тело, прикрыв ягодицы рукой.

"Очень сексуально!", "И это в 49 лет!", "Возраст над ней не властен", - пишут фолловеры артистки.

В интервью изданию Лопес призналась, что хорошо выглядит благодаря тому, что: не употребляет кофеин, не пьет алкоголь и много спит.

"Раньше я всегда заботилась о себе, и теперь это сказывается", — прокомментировала Дженнифер Лопес.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес похвасталась перед поклонниками своими шикарными формами.

Также мы писали о том, что Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в бикини на своем дне рождении.

Рекомендуем к просмотру: 

Видео: Что вы не знали о загадочной супруге принца Гарри?

Новости Украины фотоInstagramДженнифер Лопесзвезды
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь