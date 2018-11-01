Дженнифер Лопес поразила сеть откровенным фото для глянца

Голливудская звезда снялась практически обнаженной
Известная американская певица Дженнифер Лопес опубликовала на свою страницу в Instagram кадр с фотосессии для декабрьского выпуска журнала InStyle.
Для глянца 49-летняя знаменитость снялась полуобнаженной.
На снимке можно увидеть звезду в изумрудном платье-тунике от Valentino haute couture.
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Огромный разрез на одной из сторон одеяния практически полность оголил Дженнифер, которая продемонстрировала сексапильное тело, прикрыв ягодицы рукой.
"Очень сексуально!", "И это в 49 лет!", "Возраст над ней не властен", - пишут фолловеры артистки.
В интервью изданию Лопес призналась, что хорошо выглядит благодаря тому, что: не употребляет кофеин, не пьет алкоголь и много спит.
"Раньше я всегда заботилась о себе, и теперь это сказывается", — прокомментировала Дженнифер Лопес.
Напомним, ранее Дженнифер Лопес похвасталась перед поклонниками своими шикарными формами.
Также мы писали о том, что Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в бикини на своем дне рождении.
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