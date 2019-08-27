Джамала загадала суперважный и особенный подарок на свой день рождения

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала празднует 36-летие!

Джамала празднует день рождения! Украинской певице крымскотатарского происхождения, победительнице Евровидения 2017 исполнилось сегодня, 27 августа, 36 лет! При этом певица, которая ранее прогулялась по Парижу в стильном летнем образе, уже успела напомнить о своем празднике очень особенным постом на своей страничке в сети instagram. И даже призвала каждого своего подписчика не просто поздравить свою любимицу, а сделать в этот день кое-что особенное и важное.

Так, исполнительница опубликовала большой пост, в котором попросила каждого на ее день рождения помочь маленьким детям и перечислить какую-угодно сумму (пускай даже самую маленькую) в благотворительный фонд “Таблеточки”.

“Друзья, сегодня у меня день рождения и я уже успела загадать желание. Хочу «один», но такой необходимый подарок для многих малышей! ️РЕАГЕНТЫ!” - пишет Джамала.

“Поэтому, если вы хотите меня поздравить, сделайте это, перечислив удобную для вас сумму на счет фонда “Таблеточки” (ссылка на проект в моем профиле.) На собранные средства будут приобретены реагенты для Киевского областного онкодиспансера, где проходят стационарное лечение 40 маленьких пациентов, и еще много детей приходят на необходимые процедуры. Если мы с вами соберем 100000 гривен, то покроем полугодовую потребность в реагентах и ​​поможем лечить малышей максимально эффективно. Именно это сделает меня по-настоящему счастливой. Помните, с маленьких сумм состоит большая!” - призывает певица.

Хотя и весьма мило завершила свой пост: “P.S. Конечно, я вас люблю и без подарков. Но, если честно, с подарками немного больше”.

Свой пост певица сопроводила портретом. На фото Джамала позирует в розовом наряде и белом топе. Она улыбается и счастлива.

Джамала празднует день рождения (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Конечно же, поклонники певица поспешили поздравить ее. И оставить приятные пожелания имениннице!

“С Днем Рождения, драгоценная Джа, у тебя огромное сердце! Люблю бесконечно”

“С Днём Рождения, наша дорогая и любимая Джа! Ваш пост греет мне душу. Обязательно сегодня перечислю (как только окончательно проснусь) деньги на благотворительность, это невероятно важная тема. Ваше сердце невероятно доброе. Еще раз с праздником”

“С Днем Рождения, наша Джа”

“С днём рождения, счастья, удачи, чтобы ваши дети вас очень любили”

“З днем народження! Дякую за таку ініціативу”

“Найкращий подарунок для батьків - це здоров'я їх дітей! Від кожного доброго діла світ стає кращим”

“С днём рождения!!! Желаю счастья, здоровья, творческих успехов! Ты прекрасная, будь такой всегда!”

“С Днём Рождения!!! Радости в каждом моменте!!!”

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала похвасталась творческими новинками. Певица подчеркнула, что она по-настоящему счастлива. Исполнительница отправилась в Харьков для записи нового альбома и, судя по ее комментариям в соцсетях, процесс проходит успешно.

Кроме того, Джамала призналась, что ее маленький сын выучил первую песню, но она принадлежит другой исполнительнице, а не его звездной маме.