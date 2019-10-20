Джамала умилила нежными фото с мужем и сыном в осеннем лесу

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Певица поделилась эффектными черно-белыми кадрами

Осенью многие спешат сделать эффектные снимки на фоне красочных пейзажей - не смогла удержаться и Джамала, которая недавно показала свой идеальный осенний образ в трендовом пальто кирпичного оттенка и порассуждала о плюсах и минусах этой поры года. А новыми кадрами в своем Instagram она вызвала настоящую волну умиления у поклонников - ведь на этот раз артистка устроила атмосферную съемку в осеннем лесу вместе с любимыми мужчинами - мужем и сыночком.

Очаровательные черно--белые снимки так и дышат любовью и счастьем. Джамала и Бекир позировали с маленьким Эмиром-Рахманом на руках, при этом на одном из фото папа нежно целует малыша.

Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)

Также супруги сделали трогательный кадр только вдвоем, на котором они запечатлены в обнимку.

Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)

"Після концертів я привожу додому не тільки море емоцій та вражень, а ще й м’які іграшки для Емірчика, цукерки та навіть сир Дякую вам за все тепло та увагу від всіх моїх домашніх", - прокомментировала артистка.

Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)

Растроганные подписчики не смогли удержаться от умиленных комментариев в адрес чудесной семьи.

Какие вы счастливые! Продолжайте радоваться жизни и любить своих близких! Спасибо вам за ваше творчество, Джамала

Любимые. Какие же вы классные

Милые

Семья, вот для чего жизнь дана

Чудові.

які ви гарні милі!!!))) Ви надихаєте)

Крылатое семейство

Джа, какая у Вас потрясающая семья)))

Эмирчик так на тебя похож

Такие вы классные Эмир так на вас похож становится с возрастом. Машаллах

Красуня

Какие же вы прекрасные, без слов, одни слёзы

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

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