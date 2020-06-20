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Джамала стала мамой во второй раз: первое фото и имя малыша

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.06.2020 - 10:56
Джамала стала мамой во второй раз: первое фото и имя малыша
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица представила миру своего новорожденного принца

Украинская певица Джамала во второй раз стала мамой - победительница Евровидения-2016 подарила своему мужу Бекиру Сулейманову еще одного сына. Радостной новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram.

36-летняя Джамала опубликовала трогательные черно-белые фотографии из роддома, на которых запечатлена с новорожденным и своим любимым. Также она выложила пару кадров, сделанных перед родами, на которых они с мужем вместе с двухлетним сыном Эмиром-Рахманом.

Джамала стала мамой во второй раз: первое фото и имя малыша

Джамала показала первое фото с новорожденным сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Партнерские роды прошли в частной клинике в Киеве вчера, 19 июня. Второго ребенка Джамала и Бекир назвали Селим-Гирай.

"Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду!!! Мій другий принц — Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк.
(За статистикою входить у 4%, тому що народився у прогнозовану дату, саме в свій час)", - написала счастливая мамочка.

Джамала стала мамой во второй раз: первое фото и имя малышаДжамала стала мамой во второй раз: первое фото и имя малыша

Джамала поделилась нежными семейными кадрами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Памятные кадры сделал приглашенный фотограф.

Джамала стала мамой во второй раз: первое фото и имя малышаДжамала стала мамой во второй раз: первое фото и имя малыша

Джамала во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/pershyipodyh)

Поклонники и коллеги певицы забросали ее поздравлениями в комментариях и пожелали малышу здоровья, а родителям - терпения и сил.

  • Поздравляю счастья и здоровья малышу и родителям)))
  • Вітаю. Здоров'я малюку
  • Вітаємо, нехай Ваш принц, буде здоровий Вам на радість..
  • Вітаю!
  • Вітаю! Ім'я таке гарне. здоров'я та щастя вашій родині
  • Вітаємо з народженням найпунктуальнішим малюком
  • Ураааа! Поздравляем! Счастья вам
  • Поздравляю! Здоровья вам и малышу!
  • Ура!!!! Пусть растет здоровый и счастливый на радость маме и папе! Вам родители, мудрости и терпения!!!
  • Вітаю вас з народженням синочка! !!) Здоров'я усій вашій родині

Джамала стала мамой во второй раз: первое фото и имя малыша

Скриншот комментариев

Напомним, Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова 26 апреля 2016 года. Через два года, 27 марта 2018 года, певица родила сына Эмира-Рахмана.

Ранее беременная Джамала показала, как релаксирует в бассейне и лакомится фруктами.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Джамаласын
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