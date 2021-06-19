Джамала растрогала семейными кадрами в день рождения младшего сына
19 июня в семье украинской певицы Джамалы праздник - ее младший сын Селим-Гирай празднует первый день рождения.
В честь важной даты артистка поделилась в Instagram трогательными кадрами из семейного архива.
На фото можно увидеть как маленького именинника, так и его трехлетнего старшего брата Эмира-Рахмана и саму исполнительницу с мужем Бекиром.
Особенно милыми вышли кадры, на которых старший братик обнимает младшего.
"Я не знаю, як ми без тебе жили
Будь завжди
Хайырлы яшлар олсун!!
Любимо", - подписала фото Джамала.
Джамала умилила сеть нежными семейными кадрами (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Подписчики искупали певицу в поздравлениях и теплых словах в комментариях. Многие отметили, что Эмир и Селим очень похожи друг на друга.
- Так схожі, як близнюки
- Класнючі!!!
- Вітаю вашу родину з святом
- Счастья всей семье! Вы прекрасны
- Красунчики
- Замечательная семья!
- Які же вы чудові! Будьте завжди друг у друга!
- Бесподобная серия фото. Как малыши похоже на Вас
- Замечательный сынок!!! Хорошая семья!!! Что ещё для счастья нужно! Счастливы вместе!
- Пусть растёт счастливым мальчиком! Огромного счастья и благополучия вашей семье!
- С именинником! Пусть растет здоровым, счастливым мальчиком и всегда радует родителей!
- Какая же славная семейка!!! Будьте здоровы и счастливы!!!!
- Два маленьких Джамальчика
- Какой же он хорошенький мальчик
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