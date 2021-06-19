Джамала растрогала семейными кадрами в день рождения младшего сына

19 июня в семье украинской певицы Джамалы праздник - ее младший сын Селим-Гирай празднует первый день рождения.

В честь важной даты артистка поделилась в Instagram трогательными кадрами из семейного архива.

На фото можно увидеть как маленького именинника, так и его трехлетнего старшего брата Эмира-Рахмана и саму исполнительницу с мужем Бекиром.

Особенно милыми вышли кадры, на которых старший братик обнимает младшего.

"Я не знаю, як ми без тебе жили

Будь завжди

Хайырлы яшлар олсун!!

Любимо", - подписала фото Джамала.

Джамала умилила сеть нежными семейными кадрами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики искупали певицу в поздравлениях и теплых словах в комментариях. Многие отметили, что Эмир и Селим очень похожи друг на друга.