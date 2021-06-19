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Джамала растрогала семейными кадрами в день рождения младшего сына

Новина українською →
Суббота 19 июня 2021 17:42
Джамала растрогала семейными кадрами в день рождения младшего сына Джамала с мужем и детьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

19 июня в семье украинской певицы Джамалы праздник - ее младший сын Селим-Гирай празднует первый день рождения.

В честь важной даты артистка поделилась в Instagram трогательными кадрами из семейного архива.

На фото можно увидеть как маленького именинника, так и его трехлетнего старшего брата Эмира-Рахмана и саму исполнительницу с мужем Бекиром.

Особенно милыми вышли кадры, на которых старший братик обнимает младшего.

Джамала растрогала семейными кадрами в день рождения младшего сынаДжамала растрогала семейными кадрами в день рождения младшего сынаДжамала растрогала семейными кадрами в день рождения младшего сына

"Я не знаю, як ми без тебе жили
Будь завжди
Хайырлы яшлар олсун!!
Любимо", - подписала фото Джамала.

Джамала растрогала семейными кадрами в день рождения младшего сынаДжамала растрогала семейными кадрами в день рождения младшего сына

Джамала умилила сеть нежными семейными кадрами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики искупали певицу в поздравлениях и теплых словах в комментариях. Многие отметили, что Эмир и Селим очень похожи друг на друга.

  • Так схожі, як близнюки
  • Класнючі!!!
  • Вітаю вашу родину з святом
  • Счастья всей семье! Вы прекрасны
  • Красунчики
  • Замечательная семья!
  • Які же вы чудові! Будьте завжди друг у друга!
  • Бесподобная серия фото. Как малыши похоже на Вас
  • Замечательный сынок!!! Хорошая семья!!! Что ещё для счастья нужно! Счастливы вместе!
  • Пусть растёт счастливым мальчиком! Огромного счастья и благополучия вашей семье!
  • С именинником! Пусть растет здоровым, счастливым мальчиком и всегда радует родителей!
  • Какая же славная семейка!!! Будьте здоровы и счастливы!!!!
  • Два маленьких Джамальчика
  • Какой же он хорошенький мальчик

Ранее мы писали, что похудевшая Джамала поразила смелым фотосетом топлес.

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