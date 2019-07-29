Джамала рассказала, как ей удается совмещать карьеру и материнство

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Певица раскрыла основные правила, которые помогают ей успевать все

Джамала - украинская певица, которой удается прекрасно совмещать успешную творческую карьеру и материнство, ведь она воспитывает маленького сыночка Эмира-Рахмана. Сейчас малышу всего 1,4 года и он требует от мамы много внимания. На своей странице в Instagram артистка призналась, что ее часто спрашивают, как же ей это удается.

Джамала решила раскрыть основные правила, которые помогают ей - однако сразу отметила, что все индивидуально, к тому же, у нее есть много помощников. Также знаменитость опубликовала трогательное фото с сыночком, на котором она учит его играть на барабанах.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

"Вы часто спрашиваете, как можно совмещать активную творческую жизнь и материнство? Сразу забегая вперед скажу, что это не только сложно, но и просто невозможно все успевать идеально. Поэтому, ни в коем случае не берусь вам ничего советовать и не говорю, что это панацея для каждого. Я просто делюсь своими методами. Хотя и не могу назвать себя супер опытной мамой, потому что мои советы исходят только из моей семьи и подходят для мальчика, которому 1,4 года. Итак:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Расписание. График. Режим;

То, что я пыталась правильно настроить с самого начала, еще с рождения Эмирчика, чтобы и у него был понятен расклад, и я бы имела часы для себя. Например, точно знаю, что с 7:30 – 8:00 завтрак, потом прогулка, потом игры, с 12:00 до 15:00 сон, после этого в него my gym, а сейчас он должен поесть и наконец в 21:00 – сон. То есть, это какие-то совершенно базовые моменты, которые подчиняются простому расписанию. Поверьте, это очень удобно! Даже иногда бывает так, что Эмирка сам, без приглашения, идет в свою комнату и готовится спать.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Семейные ритуалы;

Достаточно значимая часть. Например, мы всегда стараемся завтракать вместе и для меня важно быть дома, когда он засыпает. Но если в это время концерт, то няня или бабушка обязательно ставят молитву и колыбельную, которую я записала. Это такой ритуал, который стараюсь никогда не нарушать.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Безлимитная любовь от всех и отовсюду;

Безусловно, внимание ребенку нужно 24/7. Тем более сейчас настал тот период, когда он постоянно падает, всегда на его пути есть какие-то препятствия и острые углы. Поэтому нужно, чтобы рядом постоянно были глаза, а еще лучше — глаза человека, которому ты доверяешь. Хотя, конечно, тебе и самой хочется следить за каждым шагом ребенка. Со всем тем, для меня важно, чтобы Эмир социализировался. Именно поэтому, он ходит на занятия спортом с другими детками. Да и ко мне часто приходит вся моя команда, бабушки с дедушками, есть няня. Он встроен в мой мир, где очень много людей. Поэтому, когда вижу, что они относятся к нему искренне, я не ограничиваю этот поток любви и внимания. Это же настоящее счастье, когда твоего ребенка любят. Иногда ревность и властность мамочек мешают им спокойно заниматься своим делом.

Конечно, не знаю, как будет все складываться дальше. Ведь я так же учусь и наблюдаю, но, на данный момент, соблюдение этих 3 правил помогают мне совмещать карьеру и материнство. А также близкие, которые всегда готовы поддержать в каких-то будничных делах. Например, подержать его, чтобы собраться на выступление или эфир.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Важно доверять своему окружению, потому что они тоже твои помощники. Ты не можешь остаться один на один с целым миром, как там было в Бумбокс:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Люди ми тільки тоді.

Як дуже сильно любимо.

Тільки тоді, коли любимо ми.

Можемо зватись людьми"

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

И это правда. Кажется, что вот-вот появится ребенок и сразу наступит конец всему. Начинаешь думать, как все успеть. В голове происходит настоящий караул и кажется, что ты остаешься сама с этим всем. Но на самом деле, с помощью родных, мы все сможем! Слава Богу, у нас есть бабушки и дедушки, да еще и в двойном экземпляре! Поэтому, точно знаю, что у моего ребенка не будет дефицита любви и внимания, а я буду всегда рядом!" - подробно поделилась Джамала.

Подписчики поблагодарили певицу за такой подробный рассказ и отметили, что она просто замечательная мама.

Мені здається що - Ви чудова мама! Нехай у вашого хлопчика все буде добре!

Безумно милое фото!

Які милі. Люблю вас

Яка ви добра людина і мама, дуже добре що ви вірите в Бога, стараєтесь підтримувати традиції і обряди, це дуже важливо

Красуня матуся, пишаємось тобою Джа

Ви така хороша мама, i старанно все плануете, тому що, дякувати вашiй мамi,вона виховала гарну доньку

Слов нет. Браво! Восторгаюсь

Только восторг и уважение! а малыш прекрасный

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала восхитила фигурой на редких фото в купальнике.

Ранее Джамала умилила забавными видео с сыном на отдыхе. Серия роликов была сделана на пляже, где отдыхает певица. В кадре также видим ее мужа – Сеит-Бекира. Эмир-Рахман в ролике забавно танцует под песни украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona.