"Я дерзнула захотеть большего": Наталья Холоденко сбросила за год 30 кг

Фото: Наталья Холоденко (instagram.com/kholodenkon)

Психолог показала, как человек может измениться, если действительно этого захочет

Ппсихолог, кандидат философских наук и тренер личностного роста Наталья Холоденко показала, как человек может изменить свою жизнь, если приложит усилия. Своим достижением эксперт поделилась в Instagram.

"Это Я! Две эти разные женщины - Я. Разница - 2 года, много переломных решений, по 3 консультации психолога в день во время отпуска, много часов групповой терапии и больше 100 часов в спортзале. Разница не в 30-ти килограммах, которые я сбросила за год. Разница в смелости признаться себе в том, что важно", - пишет Холоденко.

Фото: (instagram.com/kholodenkon)

Психолог утверждает, что и на тот момент ее все устраивало: она была успешной женщиной, любимой женой, мамой и другом. Однако внезапно для себя Наталья поняла, что ей есть, куда расти.

Тренер признается: "Я дерзнула захотеть большего, и сполна коснулась эмоционального дна. Только решила не бежать от этого, а опуститься ниже. Иногда нужно разбиться в дребезги. Боль - это мощный ресурс, который всегда дает силы для радикальных изменений. Мне стало больно за себя как за девочку, у которой никогда не было приталенных платьев и всего, что связано с откровенной привлекательностью".

По словам эксперта, очень важно делать свою жизнь лучше, не довольствуясь малым, а стремясь к вершинам, стремясь реализовать самые смелые желания. "Жизнь может и должна быть фееричной, максимальной, и к этому нужно тянуться изо всех сил!" - отмечает Холоденко.

Напомним, что ранее психолог Наталья Холоденко потрясла новым образом.

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Видео: РБК-Украина