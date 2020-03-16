Две красотки: Вика из НеАнгелов показала свою маленькую принцессу

Певица трогательно поздравила с днем рождения свою племянницу
Участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха сохраняет позитивный настрой и хорошее расположение духа, а также старается зарядить этим и других. Так, певица поделилась забавным видео с тренировки по кикбоксингу, отметив, что таким образом она борется с коронавирусом.
А 16 марта празднует день рождения ее маленькая племянница Лиза. В честь этого Вика поделилась милыми снимками с девочкой в своем Instagram и конечно же, душевно поздравила ее.
На фото артистка с малышкой позируют на кухне, принимая "эффектные" позы и не забывая о выражении лица. При этом Смеюха одета в джинсы и черно-зеленую водолазку, а маленькая Лиза в черный топ с одним оголенным плечом. Тетя и племяшка явно отлично ладят и весело проводят время вместе.
Фото: Виктория Смеюха с племянницей (instagram.com/vikanablack)
"Растите Мамы принцесс и пусть им кажется, что мир вращается вокруг них! На фото моя маленькая племянница, мой Любимый лучик, у которой сегодня День Рождение. Пусть ты всегда будешь удачливой, здоровой и счастливой! А если ты будешь счастлива, то счастливы будем и мы!" - трогательно написала Вика.
Фото: Виктория Смеюха с племянницей (instagram.com/vikanablack)
Пользователи сети присоединились к поздравлениям и оставили много теплых слов в адрес красотки Лизы и ее знаменитой тети.
Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)
Напомним, ранее Вика из НеАнгелов в одном халате предложила поклонникам участие в необычном марафоне - начать раньше вставать по утрам.