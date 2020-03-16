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Две красотки: Вика из НеАнгелов показала свою маленькую принцессу

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.03.2020 - 16:31
Две красотки: Вика из НеАнгелов показала свою маленькую принцессу
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица трогательно поздравила с днем рождения свою племянницу

Участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха сохраняет позитивный настрой и хорошее расположение духа, а также старается зарядить этим и других. Так, певица поделилась забавным видео с тренировки по кикбоксингу, отметив, что таким образом она борется с коронавирусом.

А 16 марта празднует день рождения ее маленькая племянница Лиза. В честь этого Вика поделилась милыми снимками с девочкой в своем Instagram и конечно же, душевно поздравила ее.

На фото артистка с малышкой позируют на кухне, принимая "эффектные" позы и не забывая о выражении лица. При этом Смеюха одета в джинсы и черно-зеленую водолазку, а маленькая Лиза в черный топ с одним оголенным плечом. Тетя и племяшка явно отлично ладят и весело проводят время вместе.

Две красотки: Вика из НеАнгелов показала свою маленькую принцессу

Фото: Виктория Смеюха с племянницей (instagram.com/vikanablack)

"Растите Мамы принцесс и пусть им кажется, что мир вращается вокруг них! На фото моя маленькая племянница, мой Любимый лучик, у которой сегодня День Рождение. Пусть ты всегда будешь удачливой, здоровой и счастливой! А если ты будешь счастлива, то счастливы будем и мы!" - трогательно написала Вика.

Фото: Виктория Смеюха с племянницей (instagram.com/vikanablack)

Пользователи сети присоединились к поздравлениям и оставили много теплых слов в адрес красотки Лизы и ее знаменитой тети.

  • С празником вас, поздравляю
  • С Днём Рождения принцессу и тетю, пусть Лиза растёт такой же позитивной
  • Вика ти будеш самой красивой и милой и счастливой
  • Красивицы, милахи, обврожительные!
  • Красоточки
  • Малышке удачи, здоровья, улыбок и радости!!!! Прекрасное пожелание "пусть мир вращается вокруг неё!!!
  • Вика, ты будешь отличной мамой. Если решишь иметь деток
  • Милая девочка как и её тётя.С Днём варенья
  • Не стоит растить эгоисток, которые думают что мир вращается вокруг их. Девушка должна быть скромной.. и знающая себе "цену"
  • Моделька, очарование! С днём рождения милашку

Две красотки: Вика из НеАнгелов показала свою маленькую принцессу

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов в одном халате предложила поклонникам участие в необычном марафоне - начать раньше вставать по утрам.

Вика из НеАнгелов показала, как борется с коронавирусом: забавное видео Вика из НеАнгелов в одном халате предложила поклонникам участие в необычном марафоне
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