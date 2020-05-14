Как две капли воды: Наталья Водянова восхитила схожестью с 14-летней дочерью

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Звезда вернулась в Париж

Наталья Водянова, которая на днях дала откровенное интервью о своей загородной жизни на карантине, наконец вернулась в Париж. Об этом модель рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав забавное фото с 14-летней Невой. Счастливая мама и ее юная дочь позируют с черными защитными масками на лице. «Париж, мы вернулись! С новой любовью к тебе после долгого перерыва», – написала Водянова, которая давно соскучилась по светской жизни.

Наталья и Нева в Париже (фото: instagram.com/natasupernova)

Сеть в ответ мгновенно взорвалась комментариями. Поклонники Натальи пишут, как невероятно похожи они с дочкой, а также, что сама мама выглядит, словно ровесница Невы.

Потрясающие блондинки. Красотке маме удалось невозможное – родить дочь, ну как минимум, не хуже себя

А глаза-то мамины

Я думала, это вы и вы! Не сразу дошло, что это дочь

В вас невозможно не влюбиться! Вы излучаете доброту, любовь и невероятную глубину! С вами хочется дружить!

Глаза одинаковые! Супер

Даже в таких масках очень милые

Как вы похожи! Как две капли воды

Брови шикарные, что у Натальи, что у Невы

Еще месяца три назад это была бы очень странная фотография

Какие милые

Будто сестренки

Симпатичные ниндзя

Голубоглазые красотки

К сожалению, новая парижская мода. Но вы с Невой прекрасны все равно

Комметарии к посту Натальи (фото: принтскрин instagram.com/natasupernova)

Также в комментариях Наталья ответила на несколько вопросов о жизни в Париже. По словам знаменитой красавицы, обстановка там прежняя – все придерживаются строгих правил карантина, но уже есть некоторое послабление. «Очень спокойно и все в масках. Странное ощущение, но чувствуется, что люди этому рады – можно выходить, магазины открываются потихонечку, парки…», – рассказала Наталья. На вопрос, открыт ли уже Париж для въезда, она отметила, что они живут там. Просто были за городом на период карантина.

Напомним, Нева – единственная дочь Натальи Водяновой, которую она родила от британского лорда Джастина Портмана. Недавно девочка отметила свой 14-й день рождения.

Автор: Ольга Турчаникова