Душа Украины: Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой

Актриса примерила эффектный наряд в национальном стиле
Известная актриса Ольга Сумская регулярно доказывает, что годы над ней не властны - 53-летняя звезда может похвастаться неувядающей красотой и цветущим внешним видом. Недавно она показала архивное фото в купальнике - и по мнению фанов, со времен молодости практически не изменилась! Артистка очень любит примерять наряды в украинском стиле и не раз восхищала эффектными вышиванками.
Так, на своей странице в Instagram Ольга опубликовала несколько фотографий, на которых продемонстрировала новый образ в этностиле. Актриса примерила красивый наряд в старинном национальном стиле - вышитую сорочку и полосатую юбку.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
Колоритным дополнением яркого лука стали украшения — кораловые бусы и ожерелье из монет.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
"Люблю українські строї..Ходила б в них кожного дня", - призналась Сумская.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
Подписчики знаменитости пришли в восторге от ее образа и засыпали Ольгу комплиментами, отмечая, что ей безумно идет национальная одежда и она настоящая украинская красавица.
Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)
Напомним, Ольга Сумская показала атмосферную прогулку с дочерьми по Киеву.
Также Ольга Сумская поразила откровениями о семейной жизни с Виталием Борисюком. Актриса призналась, что они оба изменяли друг другу.