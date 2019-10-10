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Душа Украины: Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.10.2019 - 13:32
Душа Украины: Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Актриса примерила эффектный наряд в национальном стиле

Известная актриса Ольга Сумская регулярно доказывает, что годы над ней не властны - 53-летняя звезда может похвастаться неувядающей красотой и цветущим внешним видом. Недавно она показала архивное фото в купальнике - и по мнению фанов, со времен молодости практически не изменилась! Артистка очень любит примерять наряды в украинском стиле и не раз восхищала эффектными вышиванками.

Так, на своей странице в Instagram Ольга опубликовала несколько фотографий, на которых продемонстрировала новый образ в этностиле. Актриса примерила красивый наряд в старинном национальном стиле - вышитую сорочку и полосатую юбку.

Душа Украины: Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Колоритным дополнением яркого лука стали украшения — кораловые бусы и ожерелье из монет.

Душа Украины: Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"Люблю українські строї..Ходила б в них кожного дня", - призналась Сумская.

Душа Украины: Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Подписчики знаменитости пришли в восторге от ее образа и засыпали Ольгу комплиментами, отмечая, что ей безумно идет национальная одежда и она настоящая украинская красавица.

  • Гарна жінка
  • Оля, вы как всегда изумительно выглядите! Шикарно! Восхищаюсь вами, браво !!
  • Вы красивая, умная и талантливая женщина!
  • Душа Украины
  • Вам очень идет. Справжня Роксолана
  • Величава наша красунечка!!!!
  • Яка чарівна жінка! А яке ж гарне на ній намисто!
  • Ну, дуже гарно!!!!
  • Ви просто фантастична!!!
  • Ви справжня красуня!!!
  • Как всегда очаровательные
  • Красавица Ольга!!!! Осени яркой и не забываемой!!!!
  • Краса! Мені дуже подобаються такі вишивані строї! І Вам дуже пасує!
  • Вся Україна в ваших очах

Душа Украины: Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская показала атмосферную прогулку с дочерьми по Киеву.

Также Ольга Сумская поразила откровениями о семейной жизни с Виталием Борисюком. Актриса призналась, что они оба изменяли друг другу.

"Все не безгрешны": Ольга Сумская рассказала об изменах мужа "Чудесное трио": Ольга Сумская показала атмосферную прогулку с дочерьми по Киеву
Новости Украины Ольга Сумскаяобраз
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