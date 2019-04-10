Душа поет! Алина Гросу вернулась к любимому занятию через 10 лет

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица показала, чем она занимается в танц-классе

Популярная певица и актриса Алина Гросу – девушка разносторонняя. Она играет в кино, записывает песни, пишет стихи и с удовольствием танцует. Правда, звезда не занималась хореографией долгих десять лет, но это не помешало ей вновь чувствовать себя на паркете как рыба в воде! Видео своих танцевальных эксперементов артистка опубликовала на странице в Instagram.

Оказалось, что десять лет тому юная звезда участвовала в популярном проекте "Танцюю для тебе". Она вышла на паркет вместе со своим партнером Арно.

"Душа поет, а сердце хочет хореографии. Вернулась к бальным танцам, спустя 10 лет после "Танцев со звездами" (Танцюю для тебе). Пы.сы. А вы занимаетесь танцами? Какими? Какой любимый?" - поинтересовалась Алина у подписчиков.

Поклонники певицы похвалили ее танцевальные таланты, а также рассказали, какое направление им ближе всего. Также некоторые из фолловеров вспомнили участие девушки в проекте и с теплотой отзывались о ее достижениях на паркете.

"Красиво танцуешь", "Да, помним наши репетиции, умница!", "Я помню вас в "Танцах"- вы молодец!", "Комнатный стиль танцую чаще. Под "Дико Любила Вову", "Танго", "Пытаюсь латину танцевать, не получается", - делились комментаторы.

Ранее стало известно о том, что Алина Гросу готовится идти под венец. О том, что певица собралась замуж проболталась ее крестная, известная украинская поп-дива Ирина Билык.

Кстати, Алина Гросу заинтриговала новостью о пополнении в семье, которого она ждет с нетерпением.

К слову, Алина Гросу, кроме всего прочего, пишет стихи и может похвастаться поэтическим талантом, который успели оценить ее поклонники.