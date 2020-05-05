Думала, что поседею: Леся Никитюк вспомнила о педагогическом опыте

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая Нового канала рассказала, как мотивировала детей делать зарядку

Участницы шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) каждый раз демонстрируют свои знания, умения и таланты. А еще рассказывают невероятные истории из собственной жизни. Кто-то делится love story, а кто-то вспоминает курьезные случаи. Или хвастается своими достижениями, а их у блондинок немало.

После каждого представления девушки Леся Никитюк делится интересными историями о себе, которых до этого никто не слышал. Так, во время рассказа блондо-бомбы Анны, как она в 20 лет стала директором школы, Леся вспомнила свой педагогический опыт.

– Я три месяца проходила практику в детском саду, – говорит Леся. – Честно, думала, что поседею. Ведь было немного трудно. Но я сумела найти подход к детям. Помню, как они ленились каждое утро делать зарядку. Мне приходилось постоянно их мотивировать. И, конечно же, шутить с ними. Говорила к ним голосом Мардж из Симпсонов и голосами других персонажей. Тогда они с радостью повторяли за мной упражнения.

Ведущая признается, что тот опыт ей пригодился. Теперь она легко придумывает разные методы, чтобы мотивировать свою племянницу выполнять домашние задания.

А участнице Анне должность директора «дала» хорошо поставленный голос.

– У некоторых учителей педагогический стаж был больше, чем мой возраст, – рассказывает Анна Новому каналу. – Мне нужно было найти к ним подход. Было очень тяжело. Пришлось выработать строгий директорский голос!

Чтобы узнать еще больше о ведущей Лесе Никитюк и звездном госте Олеге Михайлюте, включайте «Кто против блондинок?» сегодня в 19:00 на Новом канале.