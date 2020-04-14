Дуэт Alyosha & Vlad Darwin предстали в новом звучании — «Торнадо» - Midnight Daddies remix

Alyosha & Vlad Darwin

Создатели ремикса – тандем диджеев и саундпродюсеров Midnight Daddies

Дуэт Alyosha & Vlad Darwin предстали в новом звучании. Их песни «Ти найкраща», «Пірнай», «Торнадо» и другие – безоговорочные хиты для тысяч людей. Дуэт певца и композитора Vlad Darwin и певицы Alyosha презентует новую версию песни «Торнадо» в стиле синтвейв.

Создатели ремикса – тандем диджеев и саундпродюсеров Midnight Daddies, прокомментировали новую коллаборацию так:

«Когда слушаешь песню «Торнадо», то сразу возникают какие-то параллели с нынешней ситуацией. Понятно, что эта песня была написана задолго до карантина, но сейчас она как никогда актуальна: «Выкинь телефон, и хоть торнадо за окном, давай любить друг друга». То есть независимо от ситуации в мире, нужно уделять время любимым людям, и беречь друг друга».

Ремикс от Midnight Daddies вдохновил Vlad Darwin на дальнейшие эксперименты в танцевальной музыке.

«Песня в обработке от тандема Midnight Daddies приобрела новое, еще более энергичное настроение. Я рекомендую всем добавить этот микс в плейлисты для домашних фитнес-тренировок, особенно если вы тренируетесь вместе в любимым человеком. А тем временем мы с Alyosha готовим для слушателей ещё несколько зажигательных миксов!» – поделился Vlad Darwin.

Alyosha & Vlad Darwin - Торнадо (Midnight Daddies remix)

Как и все, Alyosha & Vlad Darwin проводят время дома со своими семьями на карантине. Выступления, совместный всеукраинский тур и съемки перенесены. Хотя, только за последние несколько месяцев творческий тандем Alyosha & Vlad Darwin выпустили совместный альбом «Золота середина», презентовали клипы на песни «Пірнай» и «Торнадо», с аншлагом прошел их большой концерт в столице в Октябрьском дворце.

«Весна - время расцвета природы и рождения новых идей для больших свершений. Она вдохновила нас на новое звучание вашего любимого трека. Я уже вижу, как он вдохновляет вас на приятное, и поднимает настроение на время, когда есть возможность выбросить телефон с плохими новостями и не переставать надеяться!» – прокомментировала певица Alyosha.

Напомним, что клип «Торнадо» был отснят в пустыне Арабских Эмиратов и получил массу положительных отзывов у зрителей.