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Достойная смена растет: Потап восхитил сеть талантами подросшего сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.03.2019 - 12:36
Достойная смена растет: Потап восхитил сеть талантами подросшего сына
Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Фаны отметили, что Андрей явно пошел в папу своей артистической натурой

Известный украинский продюсер, артист и судья шоу Голос країни 9 Потап, который недавно поразил сеть совместной фотосессией с бывшей женой Ириной Горовой, с гордостью продемонстрировал артистические таланты их общего сына Андрея. На своей странице в Instagram рэпер опубликовал видео, на котором запечатлен зажигательный танец 10-летнего мальчика.

В ролике одетый в желтую толстовку Андрей отрывается под под новый трек группы своего отца Mozgi под названием Digitalization. При этом он показывает именно движения в стиле хип-хоп.

Видео: Андрей Потапенко (Instagram.com/realpotap)

Поклонники тут же оставили множество восторженных комментариев и отметили, что мальчик своей творческой натурой явно пошел в своего знаменитого отца.

  •  "Оторвался по полной"
  • "Яблоко от яблони... Круто очень"
  • "Классный малый"
  • "Отрывается на каникулах"
  • "Достойная смена растет!)"
  • "Мини Потапчик"
  • "Кто-то фанат нави"
  • "Красавчик, молодец"
  • "Крутой чувак"
  • "Красава, Андрюха!"

Отметим, что после развода Потап остался в хороших отношениях с бывшей супругой и ведет с ней совместный бизнес, так что разногласий в вопросах воспитания сына у них не возникает.

Достойная смена растет: Потап восхитил сеть талантами подросшего сына

Фото: Андрей Потапенко (Instagram.com/realpotap)

Напомним, ранее Потап поделился новыми снимками 10-летнего сына Андрея. 

Мы также писали, что Настя Каменских и Потап, которых давно подозревают в романтических отношениях, вновь "засветились" вместе.

Артисты сами подогревают слухи на эту тему.  Так, ранее Настя Каменских показала свое спортивное утро. При этом певица опубликовала фото из зала, на котором позирует вместе с Потапом. Еще позже Настя показала расслабленное фото с Потапом, когда они мило пили кофе.

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