ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дорофееву после развода застали в объятиях с новым мужчиной: кто он

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 14:05
Дорофееву после развода застали в объятиях с новым мужчиной: кто он Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Светлана Мащенко

Надя Дорофеева после развода с Владимиром Дантесом появилась в объятиях с другим мужчиной, с которым ей приписывают роман. Поклонники слили фото в сеть.

Смотрите и читайте ниже в материале Lite, что известно о вероятном избраннике певицы.

О разводе Надя и Володя заявили в середине марта 2022 года. Позже стало известно, что это решение они приняли еще до войны.

Фото, на котором Дорофеева обнимается с новым мужчиной в Барселоне, также еще довоенное. Мужчина на снимке - Михаил Кацурин.

Дорофееву после развода застали в объятиях с новым мужчиной: кто он

Фото: Дорофеева и Кацурин в Барселоне (twitter.com/allliiiiisaaaa)

Что известно об избраннике Нади

Михаилу 33 года, он известный ресторатор, который приблизительно в то же время, что и Надя, объявил о расставании со своей женой и партнером по бизнесу - Дашей. У пары двое маленьких детей.

Вместе с экс-супругой они открывали рестораны с кухнями восточных стран, так называемые "Приветы": "Китайский Привет", "Вьетнамский Привет", "Тайский Привет" и "Японский Привет". Также они открыли три ночных клуба, и основали бренд одежды Katsurina.

Дорофееву после развода застали в объятиях с новым мужчиной: кто онДорофееву после развода застали в объятиях с новым мужчиной: кто он

Фото: Михаил с женой и детьми (instagram.com/misha_katsurin)

Напомним, что о разводе Дорофеевой и Дантеса стало известно 18 марта.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте LITE в Google News
Надя Дорофеева
STYLER
Украинцам разрешили бесплатно растаможивать авто из Европы: как это сделать
Украинцам разрешили бесплатно растаможивать авто из Европы: как это сделать