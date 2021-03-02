Дорофеева покорила сеть сочным и смелым образом: украинская Билли Айлиш (видео)
Украинская певица DOROFEEVA (Надя Дорофеева), недавно начавшая сольную карьеру, поделилась в сети фрагментом из нового хита, выход которого запланирован на 5 марта. Но не только песня, а и образ, который выбрала артистка для съемок, оказался близок фанатам. В целом, публика гордится и возлагает большие надежды на певицу, даже сравнивая ее с мегапопулярной американской Билли Айлиш.
Видео с фрагментами новой песни DOROFEEVA поделилась в своем Instagram.
На ролике артистка делится видео из TikTok, в котором показывает энергичные движения под фрагмент нового трека. По всей видимости, певица танцует в одном из образов, который фигурировал в клипе.
И будущий хит, и внешность артистки вызвали яркую реакцию в соцсетях. И эта реакция была исключительно позитивной. Многие фанаты дуэта "Время и Стекло", который распался в прошлом году, гордятся первыми проявлениями сольного творчества артистки. Также многие наблюдают за своего рода трансформацией певицы. Последний ее образ фанаты находят крайне удачным.
- Выезжаю снимать, люблю до посинения.
- Красивая.
- Слушаю этот кусочек трека уже два дня и не могу уже дождаться услышать всю песню, это кайф.
- Ох какая.
- Мы ждем TikTok с Лешей.
- Ждем тур по Украине осенью.
- Очень красивая.
- DOROFEEVA будем быть рекорды мира.
- Боже мой как круто.
- Украинская Билли Айлиш
К поклонникам с восхищениями присоединились и звезды. Свой восторг выразили певицы Даша Астафьева, Мишель Андраде, и ведущая "Орла и Решки" Юлия Коваль.
Скриншоты (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, Надя Дорофеева слила в сеть кусочек нового хита: поклонники в восторге.
Также вдохновляемся образом Нади в телесном боди: такой наряд украсит любую, пробуем повторить.