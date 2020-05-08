ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дома или в аду: Влад Топалов заставил подписчиков задуматься о важном жизненном вопросе

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.05.2020 - 15:14
Дома или в аду: Влад Топалов заставил подписчиков задуматься о важном жизненном вопросе
Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Влад затронул важную жизненную тему

Влад Топалов после недавнего скандала с Региной Тодоренко старается чаще выходить на связь с поклонниками и постепенно возвращаться в спокойный режим жизни. Напомним, что буквально пару недель назад телеведущая попала в громкий скандал из-за своего высказывания о жертвах домашнего насилия. После обрушившейся “волны хейта” Регина на какое-то время решила не выходить в соцсети. В это время Тодоренко готовила фильм о проблеме домашнего насилия! Тем временем Влад Топалов в свете недавних событий стал чаще делиться философскими рассуждениями о смысле жизни и человеческой природе. Он даже записал эмоциональную “исповедь-обращения”. И задался вопросом, откуда в людях столько ненависти. Новый пост Влад посвятил вопросу ожидания в жизни.

Музыкант опубликовал фото, на котором умиротворенно отдыхает на балконе дома. Топалов отметил, что люди постоянно находятся в ожидании чего-то, забывая наслаждаться текущим моментом.

“Иногда нужно просто сесть, откинуться и помолчать. Дать своей внутренней энергии восстановиться, накопиться и двигаться дальше! Мы не всегда чувствуем, когда это необходимо сделать.Я, нe тaк дaвнo, пoнял oднy стpaшную вeщь: вcя жизнь равняется слoвy "жди". Ты всё время что-то ждёшь. Ждёшь, пока ocтынeт кoфe. Ждёшь лето, Hoвый Гoд, кoгдa yпадёт acтероид и когда твоя кошка наконец нажрется. Ты ждёшь сообщения в Фэйcбyке и звонка на телефон”, — заметил Топалов.

Также музыкант отметил, что возраст в этом вопросе никакой роли не играет. Мы одинаково находимся в “режиме ожидания”, как в детстве, так и в старости.

“Не важно сколько тебе — тридцать, семьдесят или пять. В сорок ты ждешь жену с работы, а в пять, когда мама заберёт с садика. И всё ждёшь и ждёшь: зарплату, окончание фильма, у моря погоды, когда уйдут лишние килограммы, а придут седые волосы. Ждёшь победу над своими страхами и поражение конкурента. Ждёшь, ждёшь, ждёшь. Ждёшь подарка и просто доброго слова. Ждёшь подвоха и трамвай. Ждёшь доставку пиццы и окончания рабочего дня. И опять ждёшь, ждёшь, ждёшь. Ждут все, всего и всегда. И даже полковник ждёт письма, хотя ему никто не пишет. Но самое сладкое, что кто-то ждёт и тебя. Не потому, что от тебя что-то нужно, а просто ждёт, потому, что ты есть. Не важно где тебя ждут: в сети, дома, или в аду”, — подытожил певец.

Дома или в аду: Влад Топалов заставил подписчиков задуматься о важном жизненном вопросе

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

  • Фолловеры Влада также поспешили оставить свои отзывы под его новым “мощным” постом:
  • “Нужно не ждать, а наслаждаться моментом”
  • “Во бомбануло Влада!! Села. Перезагрузилась”
  • “Вы счастливый, вас всегда ждут и будут ждать, и вам есть кого ждать. Мы ждём новых песен от вас”
  • “Очень важные и правильные слова! Удачи в творчестве”
  • “Счастье - это когда все дома, ну и когда тебя ждут”
  • “Очень правильные слова, молодец”
  • "Ждём у моря погоды"... так и проходит наша жизнь”
  • “Всё правильно. Главное кого ждёшь и кто тебя ждёт. Вот так и жизнь проходит”
  • “Занятная мысль. Самое сладкое перекрывает все остальное жду'”

Дома или в аду: Влад Топалов заставил подписчиков задуматься о важном жизненном вопросе

Скриншот комментариев: instagram.com/vladtopalovofficial

Напомним, ранее Топалов встал на защиту Тодоренко и оправдался за грубость в сети.

Теги Новости Украины Влад Топалов
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь