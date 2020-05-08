Дома или в аду: Влад Топалов заставил подписчиков задуматься о важном жизненном вопросе

Влад затронул важную жизненную тему
Влад Топалов после недавнего скандала с Региной Тодоренко старается чаще выходить на связь с поклонниками и постепенно возвращаться в спокойный режим жизни. Напомним, что буквально пару недель назад телеведущая попала в громкий скандал из-за своего высказывания о жертвах домашнего насилия. После обрушившейся “волны хейта” Регина на какое-то время решила не выходить в соцсети. В это время Тодоренко готовила фильм о проблеме домашнего насилия! Тем временем Влад Топалов в свете недавних событий стал чаще делиться философскими рассуждениями о смысле жизни и человеческой природе. Он даже записал эмоциональную “исповедь-обращения”. И задался вопросом, откуда в людях столько ненависти. Новый пост Влад посвятил вопросу ожидания в жизни.
Музыкант опубликовал фото, на котором умиротворенно отдыхает на балконе дома. Топалов отметил, что люди постоянно находятся в ожидании чего-то, забывая наслаждаться текущим моментом.
“Иногда нужно просто сесть, откинуться и помолчать. Дать своей внутренней энергии восстановиться, накопиться и двигаться дальше! Мы не всегда чувствуем, когда это необходимо сделать.Я, нe тaк дaвнo, пoнял oднy стpaшную вeщь: вcя жизнь равняется слoвy "жди". Ты всё время что-то ждёшь. Ждёшь, пока ocтынeт кoфe. Ждёшь лето, Hoвый Гoд, кoгдa yпадёт acтероид и когда твоя кошка наконец нажрется. Ты ждёшь сообщения в Фэйcбyке и звонка на телефон”, — заметил Топалов.
Также музыкант отметил, что возраст в этом вопросе никакой роли не играет. Мы одинаково находимся в “режиме ожидания”, как в детстве, так и в старости.
“Не важно сколько тебе — тридцать, семьдесят или пять. В сорок ты ждешь жену с работы, а в пять, когда мама заберёт с садика. И всё ждёшь и ждёшь: зарплату, окончание фильма, у моря погоды, когда уйдут лишние килограммы, а придут седые волосы. Ждёшь победу над своими страхами и поражение конкурента. Ждёшь, ждёшь, ждёшь. Ждёшь подарка и просто доброго слова. Ждёшь подвоха и трамвай. Ждёшь доставку пиццы и окончания рабочего дня. И опять ждёшь, ждёшь, ждёшь. Ждут все, всего и всегда. И даже полковник ждёт письма, хотя ему никто не пишет. Но самое сладкое, что кто-то ждёт и тебя. Не потому, что от тебя что-то нужно, а просто ждёт, потому, что ты есть. Не важно где тебя ждут: в сети, дома, или в аду”, — подытожил певец.
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial
Скриншот комментариев: instagram.com/vladtopalovofficial
Напомним, ранее Топалов встал на защиту Тодоренко и оправдался за грубость в сети.